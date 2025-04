La Asociación de Jugadores del Baloncesto Superior Nacional ha levantado su voz en reacción a las expresiones que realizara en la noche del domingo el entrenador asistente de los Atléticos de San Germán, Héctor ‘Bobby’ Porrata, criticando el juego de sus jugadores y destacando en una entrevista en vivo que se sentía “avergonzado” por el desempeño que presentaron sus jugadores en la primera mitad del juego ante los Vaqueros de Bayamón.

El partido que los líderes Vaqueros ganaron por 104-70, vio a Bayamón llevarse la primera mitad por 52-23. Los Atléticos eran anfitriones en el partido y Porrata destacó en la entrevista del medio tiempo que el pobre desempeño de sus jugadores no eran uno digno de presentar a sus fanáticos.

“No hacemos nada bien. Todo nos sale mal. Los jugadores no han dado lo mejor de ellos. La fanaticada no se merece eso, ni nosotros tampoco. No puedo decir nada más. Me siento avergonzado de cómo está jugando mi equipo”, destacó Porrata en la entrevista realizada Tatiana Rivera.

Difundida la entrevista y hecha un ‘trending topic’ entre los fanáticos del BSN en las redes sociales, la Asociación de Jugadores emitió una reacción pública condenando el acto.

“La Asociación de Jugadores rechaza las expresiones del asistente de los Atléticos, el señor Porrata. Esta es la segunda vez que esa franquicia se manifiesta despectivamente sobre los jugadores que componen la misma. Los jugadores nativos del BSN son profesionales y seres humanos. No se justifica en lo absoluto que sean tratados en la forma en que se expresó Porrata”, compartió el delantero fuerte de los Mets de Guaynabo, el cubano Ysmael Romero, en sus redes sociales.

Al momento la liga no ha anunciado si tiene injerencia de tomar cartas en el asunto.

El periódico El Nuevo Día, por su parte, ha publicado que la Asociación de Jugadores ha sometido una querella oficial al BSN para que verifique si en su reglamento tiene algún inciso que pueda servir para llamar la atención de Porrata.