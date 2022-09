Los campos de entrenamiento de la NBA abrieron. Los 30 equipos proyectan renovados optimismos de la cara a la temporada 2022-23 que comenzará el 18 de octubre con dos partidos en calendario.

Ese día, los Celtics de Boston –sin el suspendido dirigente Ime Udoka- reciben la visita de los Sixers de Filadelfia y, además, los Warriors de Golden State inician la defensa del campeonato del pasado torneo cuando enfrenten a los Lakers de Los Ángeles.

La temporada muerta estuvo activa con el sorteo de jugadores de nuevo ingreso, las firmas de agentes libre y un puñado de mega cambios que podrían inclinar las balanzas tanto en la Conferencia Este como la Oeste.

Por ello, se justifica establecer una serie de interrogantes antes de que arranque oficialmente la nueva temporada. ¿Los Warriors están en posición para regresar a la Serie Final? ¿Podrá LeBron James sumar otro campeonato con los Lakers a pesar de tener 37 años de edad? ¿Sanaron las heridas entre Kevin Durant y los Nets de Brooklyn?

Bueno, esas con solo algunas preguntas en el tintero, pero sin duda surgirán otras en el camino.

¿Versión mejorada?

Los Warriors sumaron el cuarto campeonato en la era de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green y no existen razones para pensar de que no estarán nuevamente en contienda.

Sí algunas piezas optaron por salir de Golden State mediante la agencia libre, pero la gerencia firmó a Donte DiVicenzo y a JaMychal Green, además de escoger a Patrick Baldwin Jr. en el sorteo. No olvidemos que los Warriors vencieron a los Celtics en la Serie Final a pesar de que Thompson no estaba en un 100% aún después de perder dos años por lesiones y tampoco contaron con James Wiseman en la pintura.

El núcleo principal continúa intacto, aunque entrenado en edad, y el surgir de Jordan Poole le añade otra dimensión a la segunda unidad. La posibilidad de adquirir a Kevin Durant fue discutida en la temporada muerta. Si ese cambio se hubiese dado, los Warriors se apoderaban del banderín como favoritos para ganarlo todo, pero no se materializó así que los demás equipos pueden dormir tranquilos.

Altas expectativas en Brooklyn

La combinación de Durant y Kyrie Irving debería ser razón de peso para anticipar que los Nets llegarían lejos en la postemporada. No obstante, ese no fue el caso el año pasado. Quedaron eliminados cuando fueron barridos en la primera ronda por los eventuales subcampeones Celtics de Boston. Eso provocó que Durant reclamara su salida de Brooklyn. La gerencia no recibió una oferta de su agrado por lo que Durant todavía es un Net.

La gerencia de los Nets optó por mantener a Kyrie Irving y Kevin Durant juntos para competir en la Conferencia Este. ( Mary Altaffer )

A diferencia de la pasada temporada, Irving podrá jugar en Nueva York y todas partes sin restricciones por su decisión de no recibir la vacuna contra el virus COVID-19.

También, Ben Simmons, quien fue adquirido en un cambio por James Harden, debe estar listo para jugar. La gran interrogante es cómo será su proceso debido a que no ha estado en cancha de junio de 2021.

Despierta la curiosidad cómo será la química cuando los tres estén en cancha simultáneamente. El tiempo dirá.

¿Última oportunidad para King James?

La pasada temporada fue un desastre épico para los Lakers. Terminaron con balance de 33-49 a pesar de que LeBron James tuvo uno de sus mejores desempeños en términos ofensivos. Los escollos estuvieron en que Russell Westbrook nunca encontró el ritmo y las constantes lesiones de Anthony Davis lo mantuvieron en el banco. Todavía no queda claro si funcionarán juntos.

LeBron James participó en 56 juegos durante la pasada temporada. ( Jae C. Hong )

La gerencia despidió al dirigente Frank Vogel y trajo a Darvin Ham para tomar las riendas. A pesar de múltiples intentos, no hubo compradores para Westbrook y su contrato de $47 millones por la temporada. Debido a las limitaciones económicas, los Lakers se tuvieron que confirmar con firmar a los agentes libres Troy Brown, Thomas Bryant, Damian Jones, Lonnie Walker y Juan Toscano-Anderson. Ese elenco no debe provocar miedo en el resto de la Conferencia Oeste.

La cuesta de los Lakers luce empinada con los Suns, Warriors, Grizzlies, Mavericks, Nuggets, Timberwolves y Clippers en el camino.

¿Cuáles equipos hicieron mejoras sustanciales?

Los primeros nombres que salen a flote son los Cavaliers de Cleveland, Timberwolves de Minnesota, los Celtics y los Sixers.

La adquisición de Donovan Mitchell coloca a los Cavaliers en la conversación para disputar el liderato de la División Central en la Conferencia Este. Sin embargo, los Bucks de Milwaukee permanecerán varios escalones por encima del resto mientras Giannis Antetokounmpo está en uniforme.

Donovan Mitchell (izquierda) es la nueva adquisición de los Cavaliers de Cleveland. ( Ron Schwane )

Durante la pasada postemporada, los Bucks quedaron eliminados debido a que Khris Middleton y Serge Ibaka estuvieron lesionados y Brook López no estaba al 100% luego de una operación en la espalda. Así que la ruta de los Cavaliers no será un paseo.

Por otro lado, los Timberwolves sumaron a Rudy Gobert para hacerle pareja a Karl Anthony Towns. El dominicano no estará solo con la responsabilidad de proteger la pintura y recoger rebotes. Eso le ofrece a Towns la oportunidad concentrarse en la ofensiva.

Los Celtics, mientras tanto, sumaron a Malcolm Brogdon para que se haga cargo de la posición de armador y firmaron a Danilo Gallinari, quien, sin embargo no podrá jugar porque sufrió un desgarro en el ligamento interior cruzado de la rodilla izquierda durante un partido clasificatorio para la Copa Mundial FIBA.

Los Sixers retuvieron a James Harden por menos dinero para así contar con el presupuesto necesario para firmar varias piezas. Uno de los primeros fichajes fue PJ Tucker procedente del Heat de Miami. Tucker representa una inyección de rudeza, defensa y ocasional ofensiva detrás del arco. También añadieron a Danel House, De’Anthony Melton y a Montrelz Harrell.

Tiradas libres

No debemos perder de vista a un puñado de equipos que pueden hacer mucho ruido.

Los Clippers son el primero que sobresale. Kawhi Leonard y Paul George están saludables y eso es una mala noticia para el resto de la liga, especialmente el Oeste. A pesar de que no contaron con ellos hacia la parte fina de la pasada temporada, los Clippers se las inventaron para clasificar al ‘play-in’ donde fueron eliminados por los Pelicans de Nueva Orleans.

Los Clippers de Los Ángeles contarán nuevamente con Kawhi Leonard. ( Marcio Jose Sanchez )

John Wall negoció su salida de Houston y firmó con los Clippers. Tendrá la oportunidad para demostrar que está en condición de juego para así obtener otro contrato para la siguiente temporada.

Ojo con los Clippers.

Asimismo, los Nuggets lucen renovados. El dos veces MVP Nikola Jokic contará con ayuda. Se espera que Jamal Murray y Michael Porter Jr. estén en la rotación, lo que aliviará un poco de la presión en el lado ofensivo de la cancha. La gerencia adquirió a Kentavious Caldewell-Pope y a Ish Smith mediante cambios, además de firmar a DeAndre Jordan y Bruce Brown en la agencia libre.

Los Nuggets lucen armados hasta los dientes, si las lesiones no se asoman nuevamente.

Por lo demás, Utah se sumió en un proceso de renovación que podría llamar la atención rápidamente.