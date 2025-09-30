Las Pollitas de Isabela se impusieron el lunes 79-68 sobre las Explosivas de Moca en el coliseo José ‘Buga’ Abreu, en otra jornada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Quionche Carter lideró la ofensiva de las Pollitas con 20 puntos, seguida por Anisha George con 19 tantos y 10 rebotes, Nina de León encestó 13 y Janelisse Marty 10.

Por las Explosivas, Hillary Martínez se destacó con un triple-triple de 21 unidades, 10 capturas y 10 asistencias. Ashley Torres añadió 19 con 14 balones recuperados, al tiempo que Leigha Brown y Samantha Fuehring aportaron 14 y 10 puntos, respectivamente.

Con el triunfo, Isabela se posicionó en el segundo puesto con marca de 8-4. Moca, por su parte, vio caer su actuación a 8-5.

En el coliseo Juan A. Cruz Abreu, Pamela Rosado marcó 21 puntos y lideró a las locales Atenienses de Manatí a una victoria, 98-77, frente a las Leonas de Ponce (4-9) para mejorar su récord a 6-6.

Manatí está empate con las Monarcas de Juana Díaz (6-6) en el quinto encasillado de la tabla global.

Chelsea Mitchell agregó 19 unidades a la causa ganadora, India Pagán 17, Kaela Hilaire 16 con 13 asistencias, y Jessica Jackson anotó 14.

En el revés, Talia von Oelhoffen logró 22 tantos, Dariauna Lewis 15, Ariel Colón 14 y Paola Maldonado 10.

La temporada del BSNF continúa este martes con dos partidos en agenda. Las Cafetaleras de Yauco (3-9) reciben a las Ganaderas de Hatillo (5-6), mientras que las Cangrejeras de Santurce (9-3) visitan a las Criollas de Caguas (5-7).