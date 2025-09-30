Nuva York. La disparidad económica en el béisbol se pondrá de manifiesto en los playoffs, donde los Dodgers de Los Ángeles han comprometido más de $500 millones en salarios e impuesto de lujo esta temporada al enfrentarse a un equipo de los Reds de Cincinnati con una nómina de $121 millones.

Seis de los 12 equipos de postemporada tienen nóminas de $200 millones o más, con los Red Sox de Boston a unos $500,000 de alcanzar esa cifra. Los Dodgers, vigentes campeones de la Serie Mundial, superaron a los Mets de Nueva York con adquisiciones durante la temporada que elevaron su nómina a $341.5 millones, según la última tabulación de las Grandes Ligas.

A pesar de diferir más de $1,000 millones en pagos para ocho jugadores, incluido Shohei Ohtani, se proyecta que Los Ángeles pague casi $168 millones en impuesto de lujo. Eso rompe el récord anterior de $103 millones que pagaron para la temporada 2024, alcanzando un gasto total récord de $509.5 millones.

Los Mets, el segundo mayor gastador, ni siquiera alcanzó la postemporada de 12 equipos a pesar de gastar $428.8 millones, lo que representa una disminución de aproximadamente $1.5 millones con respecto a 2024. La nómina de los Mets después de los movimientos durante la temporada quedó en $339.7 millones y proyectan pagar $89.1 millones en impuestos.

Las nóminas finales y las cifras de impuestos no se calcularán hasta que se determinen los bonos por premios después de la Serie Mundial.

El acuerdo colectivo de béisbol expira en diciembre de 2026 y algunos propietarios están abogando para que la gerencia presione por un tope salarial. Los peloteros siempre han resistido un tope, y es posible que se produzca el décimo paro laboral del deporte desde 1972.

Los Yankees tienen el tercer gasto más alto con $363.3 millones, con $301.5 millones en nómina y $61.8 millones en impuestos. Los Red Sox, sus oponentes en la serie de comodines, comprometieron poco menos de $199.6 millones con una nómina de $198 millones y un poco más de $1.5 millones en impuestos.

Cleveland, con $103.9 millones, tiene la nómina más baja de los equipos de playoffs. Los Guardians juegan contra Detroit, que invirtió $162.6 millones.

San Diego ($224.1 millones en gasto) se enfrenta a los Cubs de Chicago ($211.8 millones) en la otra serie de primera ronda de la Liga Nacional. Los Padres tienen una nómina de $217.3 millones y se proyecta que paguen un impuesto de $6.9 millones.

Dos equipos con pases de primera ronda no alcanzaron el umbral del impuesto de lujo de este año, Milwaukee con $124.8 millones y Seattle con $167.2 millones.

Filadelfia tiene el cuarto gasto más alto con $347.7 millones, con una nómina de $291.7 millones y $55.9 millones en impuestos previstos.

Toronto está en $266 millones con una nómina de $252.7 millones y $13.4 millones en impuestos proyectados.