La tenismesista boricua Adriana Díaz, junto a su compañera francesa Prithika Pavade, avanzó este martes a los octavos de final de dobles femenino en el China Smash 2025, que se celebra en Beijing.

La dupla superó 3-2 a la alemana Xiaona Shan y la china NG Wing Lam, con parciales de 11-8, 6-11, 11-8, 6-11 y 11-9.

Tras el triunfo, Díaz y Pavade se medirán el miércoles, a las 12:45 a.m., hora de la isla, ante las alemanas Elizabeta Samara y Bernadette Szocs, quienes avanzaron directamente a la segunda ronda tras recibir un bye en la fase inicial de los 32 equipos.

En la modalidad individual, la utuadeña viene de caer 3-1 en su debut en el cuadro principal de 64 jugadoras ante la japonesa y número 11 del ranking mundial, Honoka Hashimoto.

El torneo en suelo chino reparte $2,050,000 en premios.