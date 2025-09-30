Los Osos de Manatí lograron el domingo su primer campeonato nacional en el Torneo Juvenil Jorge Francisco “Paquito” Rodríguez de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico al vencer a los Indios de Canóvanas en el segundo juego de la serie final celebrado en el Coliseo Carlos Mangual.

Liderados por 19 puntos, cinco rebotes y tres asistencias de Sebastián Jordan, los Osos dominaron 98-77 a los Indios para apuntarse su primer cetro de la División I, donde participaron 56 equipos de todo Puerto Rico con jóvenes de 17 a 19 años.

Edrick Camacho aportó 19 puntos y cuatro asistencias, seguido de Jorge Andino con 17 puntos y nueve rebotes.

En el primer juego de la serie, el quinteto dirigido por Joel Negrón lució dominante apuntándose un triunfo en su casa, 104-90.

Los Osos terminaron la temporada con marca de 14-0.

Jordan fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la serie final al promediar 20 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias por juego.

Con este campeonato, los Osos de Manatí coparon la Liga Juvenil ganando además en julio el Torneo Novicios, certamen para jóvenes de 15 a 16 años.

“Un logro que demuestra dedicación y continuidad en su programa. En Juvenil el año pasado se quedaron cortos en su meta de lograr el campeonato, pero ese mismo núcleo con lo que era su armador y el Jugador del Año de la Liga Juvenil 2024, Joel Negrón, ahora como dirigente, lograron coronarse campeones en el 2025”, destacó el director de la Liga Juvenil, Andrés Torres.

Jireh gana en División II

Con 23 puntos de Kenneth Santos, Jireh Basketball se coronó campeón en la División II venciendo 88-84 a Mayagüez Municipio para así lograr por segundo año al hilo ganar esta categoría.

Yadiel Delgado y Bryan Ramos aportaron con 14 puntos cada uno.

Santos cargó con el MVP.

“Felicidades a Jireh y a su entrenador Steven Torres, que mantiene su dominio en esta división Queremos agradecer a todos los clubes, entrenadores, jugadores, familiares y fanáticos que hicieron posible este torneo. Ha sido una temporada llena de esfuerzo, pasión y grandes logros”, destacó.

A reconocer a los campeones y MVP

“Solo nos resta el 18 de octubre La Gala de Campeones de La Liga Juvenil, donde estaremos reconociendo los premios individuales y celebrando los equipos campeones de la Liga Juvenil 2025. Desde ya comenzaremos a prepararnos para brindarles a todos nuestros clubes un mejor producto en el 2026”, finalizó Torres, exjugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN).