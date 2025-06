Isaiah Piñeiro contempló no volver a jugar en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) por un par de años cuando finalizó la pasada temporada con los Piratas de Quebradillas.

Situaciones personales, así como otras vividas en la cancha con los Piratas, y sus compromisos en Europa lo convencieron de que lo correcto era tomarse un descanso de la liga por un tiempo.

Pero, cuando se presentó la oportunidad de defender los colores de los Cangrejeros de Santurce, cambió de parecer.

“Mi plan era no jugar este año o por unos cuantos en el BSN. Algunas cosas pasaron en mi vida y en la cancha allá en Quebradillas. Cuando juegas en Europa, es una temporada larga. Ir y venir, ir y venir... sabes que allá la temporada dura 10 meses. La oferta que me hicieron era buena y era una gran oportunidad para ganar. Eso no se consigue todos los años”, confesó Piñeiro a preguntas de Primera Hora tras su debut con los Cangrejeros frente a los Criollos de Caguas en la jornada del martes.

El alero de 30 años, que viene de jugar en Turquía, terminó la noche con cuatro puntos, cinco rebotes, dos asistencias y un robo de balón en 20 minutos.

Formó parte del cuadro inicial y, más allá de su aportación ofensiva, su presencia defensiva fue clave para que los crustáceos doblegaran 94-79 a los campeones defensores. Fue su primer partido vistiendo un uniforme distinto al de los Piratas desde su estreno en la liga en 2021.

Los Cangrejeros adquirieron a Piñeiro y los derechos del centro importado Hassan Whiteside a finales de enero en un cambio con Quebradillas por el tercer turno de primera ronda del pasado sorteo de jugadores de nuevo ingreso.

Ahora milita en uno de los equipos más completos del BSN bajo la dirección de Nelson Colón, a quien conoce muy bien por su tiempo en la Selección Nacional. Piñeiro fue parte del equipo que representó a la isla en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso también tuvo un peso a la hora decidir si regresaba al BSN.

“Eso fue parte de la decisión de venir a jugar. Lo conozco porque fue el dirigente de la Selección Nacional. Así que él sabe lo que yo aporto en la cancha y yo sé cómo él dirige y lo que espera de mí. Estoy muy familiarizado con él. Tenemos una gran relación. En los últimos cuatro años, hemos estado en la Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos. Compartimos eso, ¿y cuántos jugadores y dirigentes tienen la oportunidad de vivir algo así?”, compartió el delantero.

Isaiah Piñeiro en su primer juego con los Cangrejeros de Santurce en el BSN. ( Cangrejeros / Gabriel Saldaña )

Piñeiro era la última pieza del rompecabezas que faltaba por llegar a las filas de Santurce, que el martes también poncharon su boleto a la postemporada. Los Cangrejeros son apenas la segunda franquicia que asegura su espacio en los playoffs con siete juegos de la serie regular aún en agenda.

El alero entiende que tienen posibilidades reales de ganar el campeonato, algo que nunca pudo lograr en Quebradillas.

“Me gusta mucho este equipo. Sin mí jugaron muy bien, y ahora cuentan con (Kenneth) Faried y conmigo. Esto es un gran equipo, una gran organización y los dueños están hambrientos por traer buenos jugadores. Todos tenemos la misma meta, que es ganar el campeonato… Pero no hay presión. Somos profesionales y vamos a salir allá afuera a jugar baloncesto”, indicó.

Piñeiro y los Cangrejeros visitarán el jueves a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.