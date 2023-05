Restándoles nueve partidos de campaña regular para darle un giro a su temporada, los Cariduros de Fajardo han aceptado el reto y no tiran la toalla.

El gerente general y coapoderado del quinteto, Joel López, anunció el miércoles la llegada e integración de los canasteros nativos Iván Gandía y Arnaldo Toro, y además anunció la salida del importado Thomas Robinson y el regreso de Archie Goodwin como uno de sus refuerzos.

Igualmente negó rumores de cambio por jugadores como Jase Febres y Dimencio Vaughn e informó que una lastimadura en una cadera mantendría limitado de minutos al valioso delantero Emmy Andújar posiblemente una semana y media.

“Yo no voy a descansar hasta lograr la clasificación. Vamos a jugar duros los juegos que nos quedan y no nos vamos a entregar”, afirmó López. “En la Sección B nadie está eliminado. La diferencia con la cuarta posición son dos o tres juegos y si miras el calendario jugamos todos contra todos. Fajardo no se quita y seguiremos laborando duro porque en mi ADN no está eso de tirar la toalla”.

Hasta antes de los partidos del miércoles, los Cariduros ocupaban la sexta y última posición de la Sección B con 10-17. En el quinto puesto, a medio juego, estaban los Grises de Humacao con 10-16, y los Mets de Guaynabo ocupaban el cuarto y último puesto clasificatorio con 13-12, a cuatro juegos.

Igualmente, en caso de un escenario de reto cruzado con la Sección A, el cuarto puesto de ese grupo es Mayagüez, que juega para 11-15.

Cuatro de los nueve partidos que le restan a los Cariduros son contra rivales del mismo grupo: Carolina, Guaynabo y dos contra Humacao.

Gandía ya se encuentra en la Isla y Toro llegaba en la tarde del miércoles, y López espera tenerlos en cancha para el compromiso del jueves ante los Osos de Manatí.

“Llegaron un poco tarde, pero llegaron en el momento en que los necesito”, dijo López.

Gandía viene de jugar en Letonia con el Ventspils y Toro participó con el Landstede Hammers de la BNXT en Países Bajos.

Andújar, dijo López, intentó regresar pero jugó con dolor, por lo que el equipo lo mantendrá en tratamiento y fuera de cancha hasta los últimos partidos del torneo.

Sobre los comentados posibles cambios de Vaughn y Febres, López dijo que “esos son disparates de youtubers y alegados ‘influencers’ que tratan de crear la sensación y la ansiedad para ver qué sale. Todo lo que han dicho es mentira. Vaughn y Febres son nuestra cara. En este momento, ahora mismo, no tengo conversaciones de cambio con ninguno de mis jugadores. Sí han mostrado interés (algunos equipos), pero nosotros no vamos a ser escalón de nadie”.

El miércoles, dijo López, los Cariduros además inactivaron a Thomas Robinson, quien jugó apenas tres partidos con el equipo, y reactivaron a Archie Goodwin, quien se mantuvo inactivo en la nómina caridura.

López dijo que “con la llegada de Toro la posición de centro estaría entre Toro y Chris Brady, por lo que preferimos quedarnos con la creación de jugadas de Goodwin y Eric Griffin. Gandía y Toro tienen que jugar”.

Finalmente, dijo que tiene conversaciones adelantadas con el estelar jugador John Holland, pero que la decisión de traerlo dependería del momento en que consigan la clasificación a la postemporada.