El armador de los Grizzlies, Ja Morant, presentó una contrademanda contra el adolescente de Memphis que demandó al dos veces All-Star, acusando al adolescente de calumnias, agresión y agresión durante un juego de baloncesto improvisado en la casa de Morant en julio pasado.

La demanda presentada el miércoles por la noche en el Tribunal de Circuito del Condado de Shelby acusa a Joshua Holloway, cuya demanda fue enmendada el 28 de marzo después de cumplir 18 años, de dañar la reputación de Morant y ponerlo en riesgo de perder millones de dólares tanto en su contrato como en posibles acuerdos de patrocinio.

Morant se negó a comentar el jueves sobre el caso cuando se le preguntó sobre su contrademanda después de la práctica. Los Grizzlies son el sembrado No. 2 en la Conferencia Oeste y se preparan para recibir a LeBron James y Los Angeles Lakers a partir del domingo.

El jugador firmó un contrato de cinco años y $193 millones en julio pasado que incluye un bono de $38 millones por formar parte del equipo All-NBA esta temporada. La NBA suspendió a Morant ocho juegos en marzo por “conducta perjudicial para la liga” luego de mostrar un arma de fuego en un club suburbano de Denver el 4 de marzo.

La contrademanda de Morant señala que la demanda se informó a nivel nacional a pesar de estar sellada y que la denuncia potencialmente pone en peligro las relaciones del jugador con los patrocinadores, incluidos algunos “acuerdos no consumados en curso”.

En la contrademanda, Morant también acusa al adolescente de mentirle a la policía y de luego cambiar su historia en una versión modificada.

Morant plantea en la contrademanda que golpeó a Holloway una vez después de recibir un golpe en la cara con una pelota de baloncesto durante un juego informal en su casa el 26 de julio, luego de que el adolescente se acercara hacia él con los puños cerrados.

Los abogados de Holloway no respondieron de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios sobre la contrademanda de Morant.

La demanda enmendada de Holloway acusa a “uno o ambos” Morant y su amigo Davonte Pack de golpearlo incluso después de que cayó al suelo y que Morant le apuntó con un arma en la cadera cuando el adolescente se fue. Según la demanda del adolescente, la madre de Holloway llamó a la policía cuando llegó a casa esa noche.

“Estas declaraciones eran falsas y el contraacusado tenía conocimiento real de su falsedad o tenía un desprecio imprudente por la verdad”, según la contrademanda de Morant.

La contrademanda cita a testigos que estiman que el altercado duró 10 segundos antes de que el padre de Morant escoltara a Holloway mientras el jugador de los Grizzlies permanecía en la cancha. Al salir, la contrademanda alega que Holloway gritó que volvería a “encender la casa (del Sr. Morant) como un espectáculo de fuegos artificiales”.

Morant también dice que más tarde recibió una amenaza en Snapchat que parecía ser de Holloway, lo que llevó a él y a su familia a denunciar las amenazas del adolescente al Departamento del Sheriff del condado de Shelby el 8 de agosto. Ocho testigos presentaron declaraciones juradas y el fiscal de distrito local se negó a presentarlas.