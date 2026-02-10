Los Ángeles. Jalen Williams anotó 15 de sus 23 puntos en la segunda mitad de su regreso tras una ausencia de 10 partidos por lesión, y el Thunder de Oklahoma City rompió su racha de dos derrotas consecutivas con una victoria de 119-110 sobre los Lakers de Los Ángeles el lunes por la noche.

El actual Jugador Más Valioso de la liga, Shai Gilgeous-Alexander, y el líder actual de anotaciones de la NBA, Luka Doncic, ambos se ausentaron debido a lesiones, dejando a sus equipos de apoyo jugar un partido físico al estilo del Thunder que incluyó 52 tiros libres combinados.

PUBLICIDAD

LeBron James anotó 14 de sus 22 puntos en la segunda mitad para los Lakers, cuya racha de tres victorias consecutivas terminó con otra actuación defensiva ineficaz.

Jalen Williams, quien había estado fuera por una distensión en el muslo, y Jaylin Williams ambos encestaron grandes tiros mientras el Thunder se despegaba en un juego cerrado hacia el final. Chet Holmgren añadió una clavada clave con 1:17 por jugar para el Thunder, líder de la NBA, que había perdido tres de cinco.

Isaiah Joe anotó 19 puntos y Alex Caruso añadió 17 desde el banco de Oklahoma City. Holmgren tuvo 13 puntos y diez rebotes.

Marcus Smart anotó 19 puntos y Austin Reaves tuvo 16 con una restricción de minutos para Los Ángeles, que cayó a un modesto 14-9 en casa.

Camara brilla

Toumani Camara anotó un récord personal de 30 puntos y encestó ocho de diez desde la línea de tres puntos, Deni Avdija sumó 26 unidades y 10 rebotes, y los Trail Blazers de Portland utilizaron un enorme tercer cuarto para lograr una victoria de 135-118 sobre los 76ers de Filadelfia, que jugaron sin Joel Embiid el lunes por la noche.

Jerami Grant y Donovan Clingan añadieron cada uno 15 unidades para los Trail Blazers, que estaban detrás 65-64 al descanso antes de superar a los 76ers 49-22 en el tercero para tomar el control.

Embiid, quien anotó 33 tantos en una victoria en Phoenix el sábado por la noche, se ausentó contra Portland para descansar su rodilla derecha después de un día libre. Tyrese Maxey tuvo 30 puntos y Kelly Oubre Jr. 19 para los 76ers, que concluyeron un viaje por el Oeste con un récord de 3-2 y perdieron por segunda vez en ocho partidos en total.

PUBLICIDAD

Filadelfia tomó una ventaja de 67-64 al salir del descanso con una bandeja de Andre Drummond, pero los 76ers nunca volvieron a liderar.

Grant encestó un triple para empatar y Avdija —quien se ausentó el sábado pasado en una victoria contra Memphis por un problema de espalda— siguió con un triple propio para poner a Portland por delante. Eso desencadenó una racha de 18-4 que culminó con otro triple de Avdija para poner el marcador 82-69.

Los Trail Blazers tomaron su mayor ventaja del juego con 28 puntos en un triple de Robert Williams III con 29 segundos restantes en el tercero para poner a Portland arriba 113-85.

Los Pelicans hunden a los Kings

Trey Murphy III encestó cinco triples y terminó con 21 puntos, Jeremiah Fears anotó 14 de sus 20 en la segunda mitad y los Pelicans de Nueva Orleans propinaron a los Kings de Sacramento su derrota número 13 consecutiva la noche del lunes, 120-94.

Los Kings tienen su mayor cantidad de descalabros consecutivos desde que la franquicia se mudó de Kansas City a Sacramento antes de la temporada 1985-86.

Murphy encestó 23 triples en 40 intentos (72.5%) en los últimos tres juegos. Zion Williamson anotó 18 unidades al atinar siete de 11 tiros y tuvo seis asistencias para Nueva Orleans.

Maxime Raynaud tuvo 21 tantos y 20 rebotes, la mayor cantidad de su carrera — el octavo doble-doble de la temporada para el novato de 2.15 metros de estatura — para Sacramento. Russell Westbrook añadió 17 puntos, Devin Carter anotó 12 y Nique Clifford diez.

PUBLICIDAD

Westbrook se convirtió en el 14to jugador en la historia de la liga en anotar al menos 27,000 puntos en su carrera. El veterano de 18 años en la NBA tiene 27,001 puntos, 312 detrás de Elvin Hayes para el 13er lugar en la lista de puntos históricos de la liga.

DeMar DeRozan hizo una bandeja en penetración con 4:08 restantes en el primer cuarto que dio a los Kings una ventaja de 20-15, pero Bryce McGowen y Murphy encestaron triples consecutivos para dar a Nueva Orleans la ventaja definitiva y desencadenar una racha de 25-6. Williamson anotó ocho puntos en la racha.