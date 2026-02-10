Cuando el exgrandesligas Dickie Thon supo que era compatible para donarle un riñón a su hijo, no hubo discusión.

Su amor de padre respondió y, el pasado 15 de diciembre, le regaló una segunda oportunidad de vida a su hijo Dickie Joe Thon, de 34 años.

“Más o menos hace como un año él ya estaba en la lista de espera de un riñón. Este es un proceso que tarda porque te hacen 20 mil exámenes y tienes que cumplir con un montón de cosas para que te acepten”, contó Thon, padre, a Primera Hora mediante una conversación vía telefónica.

PUBLICIDAD

La lucha de Dickie Joe comenzó en 2011, cuando fue diagnosticado con una enfermedad renal justo al inicio de su carrera como pelotero profesional dentro de la organización de los Blue Jays de Toronto. En aquel momento, los estudios médicos revelaron daños en los filtros de uno de sus riñones, una condición que lo acompañó silenciosamente durante más de una década.

En noviembre de 2024, comenzó a sentir dolores de cabeza recurrentes, náuseas y vómitos, señales de que su condición había entrado en una fase crítica. A inicios de 2025, los médicos decidieron iniciarle un tratamiento de diálisis, debido a que sus riñones apenas tenían de un siete a un ocho por ciento de funcionamiento. La determinación impidió que ejerciera su función como coach de banca del equipo de liga menor Clase A+ de la organización de los Dodgers de Los Ángeles.

Así las cosas, padre e hijo comenzaron un largo proceso de evaluaciones médicas en Houston, ciudad donde se llevó a cabo la cirugía. Durante seis a siete meses, se sometieron a pruebas de sangre, estudios del corazón, exámenes de presión y evaluaciones del funcionamiento de los órganos, indicó Thon. Entretanto, los resultados confirmaron la compatibilidad sanguínea.

“Tan pronto supe que yo era compatible, no hubo que discutir mucho. Lo decidimos rápido, pero tomó tiempo en que me aceptaran como donante”, añadió el excampocorto, quien aseguró que su estilo de vida fue clave para donar ya que no consume bebidas alcohólicas, se alimenta bien y realiza ejercicios.

PUBLICIDAD

“Yo espero que le dure un tiempo”, expresó el padre, de 67 años.

El 15 de diciembre de 2025, ambos fueron sometidos a la cirugía y permanecieron hospitalizados varios días. Posteriormente, Thon, padre, tuvo que quedarse alrededor de mes y medio en Houston como parte del proceso de recuperación.

“Tengo que hacerme exámenes de sangre cada mes o mes y medio para asegurar que el único riñón que tengo ahora esté funcionando bien. Hasta ahora todo está bien”, sostuvo.

Dickie Joe Thon durante la temporada 2024 con el equipo de Doble A de liga menor de la organización de los Astros de Houston. ( Suministrada )

“El riñón está funcionando bien”

Thon aseguró que el trasplante ha evolucionado de manera positiva. El riñón está funcionando correctamente y el proceso médico continúa para garantizar que el cuerpo de Dickie Joe no rechace el órgano.

“Hasta ahora el riñón está funcionando bien. Es un proceso que tiene que pasar para estar seguro que el cuerpo no lo rechace. Estamos bien contentos y es bien emocional para mí porque yo veía a ese muchachito cuando era nene bien saludable, fuerte y atlético”, manifestó el expelotero de los Astros de Houston, cuya prometedora carrera se vio frenada cuando un lanzamiento lo golpeó en la cara en 1984.

El lanzador de los Mets de Nueva York le pegó al boricua Dickie Thon un abril 9 de 1984. (AP Photo/F. Carter Smith) ----- ( Digital Vision )

Cuando Dickie Joe firmó con Toronto habría recibido una bonificación de $1.5 millones, una cifra superior a la que recibieron jugadores seleccionados en la primera ronda. Estuvo activo en las Menores hasta la temporada 2017, llegando hasta la filial de Doble A. En siete campañas, totalizó 502 partidos y bateó para .243 con 27 jonrones y 178 remolcadas con OPS de .674.

“Me dio mucha pena que le pasara lo que le pasó”, comentó.

Aunque su cuerpo está reaccionando bien, Dickie Joe aún lidia con la pérdida de visión del ojo derecho, que le provocó la enfermedad.