La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) anunció este lunes el proceso de clasificación para los torneos de béisbol y sóftbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28), aprobado por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Las selecciones nacionales de la WBSC tendrán la oportunidad de clasificarse para las Olimpiadas a través de ocho torneos internacionales: tres de béisbol y cinco de sóftbol.

Como país anfitrión, Estados Unidos tiene garantizada una plaza en los torneos de béisbol masculino y sóftbol femenino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A continuación las formas de sellar el boleto:

Béisbol

Clásico

La primera oportunidad de clasificación para el torneo olímpico de béisbol de LA28 será el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se celebrará del 5 al 17 de marzo de 2026. Los dos equipos de América mejor clasificados (aún no clasificados) obtendrán sus pases.

Premier12

Esta competición global de élite de máximo nivel -ampliada de 12 a 16 equipos por primera vez en 2027- clasificará al equipo mejor situado de Asia y al equipo mejor situado de Europa u Oceanía. Se celebrará en noviembre de 2027.

El último torneo clasificatorio de béisbol será un torneo mundial de seis equipos para la plaza restante. Los participantes incluirán:

Los dos equipos mejor clasificados (aún no clasificados) de la última edición del Campeonato de Asia

Los dos equipos mejor clasificados (aún no clasificados) de la última edición del Campeonato de Europa

El equipo mejor clasificado (aún no clasificado) de la última edición del Campeonato de África

El equipo mejor clasificado (aún no clasificado) de la última edición del Campeonato de Oceanía

Composición del equipo masculino de béisbol

El tamaño de las plantillas de las Selecciones Nacionales para el béisbol Olímpico será de 24 jugadores. Los jugadores deberán tener al menos 18 años (en el año en que se celebre la competición) para poder participar en cualquiera de los tres eventos de clasificación, así como en las Olimpiadas

Sóftbol

La primera oportunidad de clasificación para el torneo olímpico de sóftbol será la Final de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino de la WBSC 2027, en la que el equipo mejor clasificado (aún no clasificado) obtendrá el billete.

Los tres torneos continentales de clasificación de seis equipos en 2027 -Asia (4), Oceanía (2), Europa (5), África (1) y Américas (6)- clasificarán a un equipo cada uno para LA28. Las cuotas continentales (entre paréntesis) incluyen al país anfitrión.

Los equipos que finalicen en segundo y tercer lugar en los torneos continentales de clasificación de Asia/Oceanía, Europa/África y Américas participarán en el Evento Final de Clasificación, donde el ganador obtendrá la última plaza.