La cuenta regresiva para el Equipo de Puerto Rico rumbo al Clásico Mundial de Béisbol comenzará oficialmente el 1 de marzo, cuando los jugadores se reporten en Fort Myers, Florida, como parte del calendario de preparación delineado por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR)

Así lo confirmó el presidente del ente federativo, José Quiles, en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

“El equipo se reporta el día primero de marzo a Fort Myers. El día dos tiene una práctica. El día tres juega contra Boston y el día cuatro juega contra Minnesota”, explicó Quiles.

Ambos partidos de fogueo se celebrarán en el área de Fort Myers, sede de los campos primaverales de los Red Sox de Boston y los Twins de Minnesota, respectivamente.

Tras el segundo compromiso, la delegación puertorriqueña viajará la misma noche del 4 de marzo en un vuelo chárter desde Florida hacia San Juan.

Ya en la isla, Puerto Rico tendrá una sola práctica, programada para el 5 de marzo en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina, antes de iniciar los juegos oficiales al día siguiente.

El certamen mundialista se celebrará del 5 al 17 de marzo, pero la fase de grupos de los boricuas se disputará del 6 al 11 en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Enfrentarán en el Grupo A a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

En cuanto a la disponibilidad del róster, el presidente aseguró que no ha habido cambios desde el anuncio oficial de los 30 jugadores realizado el pasado jueves en el Distrito T-Mobile del Centro de Convenciones de San Juan.

“Es correcto, todos están disponibles hasta ahora”, sostuvo Quiles.

El “Team Rubio”, que será capitaneado por el receptor Martín “Machete” Maldonadom no contará con las estrellas Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez.

Tanto Lindor como Correa no lograron hacer el corte final debido a que no recibieron permiso para participar, al no contar con el aval de unas pólizas de seguro.

Báez, de otro lado, estará ausente debido a que está cumpliendo con una suspensión de dos años tras arrojar positivo a carboxi-THC en una prueba antidopaje realizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) el 12 de marzo de 2023. Es inelegible para competir en torneos organizados por la WBSC desde el 26 de abril de 2024 hasta el 25 de abril de 2026, según la página web del organismo.