El Equipo Nacional de tenis masculino concluyó este domingo su participación en la serie del Playoff Mundial II de la Copa Davis frente a Tailandia.

La jornada dominical abrió con el partido de dobles, en el que Puerto Rico presentó una nueva alineación compuesta por Noah Hernández y Leonardo Vega, quienes enfrentaron a los tailandeses Pruchya Isaro y Maximus Jones.

La dupla boricua marcó el ritmo desde el inicio y se adjudicó el primer set 6-3. El segundo set se extendió a un tiebreak muy disputado, que favoreció a Tailandia 7-6 (8-6). En el tercer set decisivo, la experiencia del conjunto local inclinó la balanza, cerrando el partido con marcador de 6-2.

El cuarto punto de la serie correspondió al partido de sencillos entre Marko Mesarovic y el tailandés Pawit Sornlaksup, quien ingresó tras un cambio en la alineación del equipo local.

Puerto Rico se llevó el primer parcial 6-4, Tailandia respondió con un 6-4 en el segundo, y el set decisivo se definió en un tiebreak muy cerrado que concluyó 11-9 a favor del conjunto local.

“Aunque no logramos el resultado ante Tailandia, adquirimos un aprendizaje invaluable. Contamos con un equipo joven y con gran potencial, y estoy convencido de que regresaremos al Grupo 2. Aún tenemos mucho por mejorar en lo técnico, físico y mental, pero vamos por el camino correcto. Este es un proyecto sólido y confío plenamente en que seguiremos representando a Puerto Rico a nivel mundial. Siempre es un honor darlo todo por nuestra patria”, expresó en declaraciones escritas el capitán del equipo, Ricardo González.

El encuentro estuvo marcado por interrupciones debido a condiciones climáticas, añadiendo un reto adicional en lo físico y mental para ambos jugadores.

El quinto partido de la serie no fue disputado, cerrando el enfrentamiento con marcador global de 4-0 a favor de Tailandia.

Con este resultado, Tailandia avanzó a la segunda ronda que se celebrará en septiembre, mientras que Puerto Rico continuará su calendario competitivo durante los meses de verano en el Grupo III de la Zona Americana.