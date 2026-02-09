Puerto Rico cierra su participación del Playoff Mundial II de la Copa Davis con derrota ante Tailandia
El equipo boricua continuará su calendario en el Grupo III de la Zona Americana.
El Equipo Nacional de tenis masculino concluyó este domingo su participación en la serie del Playoff Mundial II de la Copa Davis frente a Tailandia.
La jornada dominical abrió con el partido de dobles, en el que Puerto Rico presentó una nueva alineación compuesta por Noah Hernández y Leonardo Vega, quienes enfrentaron a los tailandeses Pruchya Isaro y Maximus Jones.
La dupla boricua marcó el ritmo desde el inicio y se adjudicó el primer set 6-3. El segundo set se extendió a un tiebreak muy disputado, que favoreció a Tailandia 7-6 (8-6). En el tercer set decisivo, la experiencia del conjunto local inclinó la balanza, cerrando el partido con marcador de 6-2.
El cuarto punto de la serie correspondió al partido de sencillos entre Marko Mesarovic y el tailandés Pawit Sornlaksup, quien ingresó tras un cambio en la alineación del equipo local.
Puerto Rico se llevó el primer parcial 6-4, Tailandia respondió con un 6-4 en el segundo, y el set decisivo se definió en un tiebreak muy cerrado que concluyó 11-9 a favor del conjunto local.
“Aunque no logramos el resultado ante Tailandia, adquirimos un aprendizaje invaluable. Contamos con un equipo joven y con gran potencial, y estoy convencido de que regresaremos al Grupo 2. Aún tenemos mucho por mejorar en lo técnico, físico y mental, pero vamos por el camino correcto. Este es un proyecto sólido y confío plenamente en que seguiremos representando a Puerto Rico a nivel mundial. Siempre es un honor darlo todo por nuestra patria”, expresó en declaraciones escritas el capitán del equipo, Ricardo González.
El encuentro estuvo marcado por interrupciones debido a condiciones climáticas, añadiendo un reto adicional en lo físico y mental para ambos jugadores.
El quinto partido de la serie no fue disputado, cerrando el enfrentamiento con marcador global de 4-0 a favor de Tailandia.
Con este resultado, Tailandia avanzó a la segunda ronda que se celebrará en septiembre, mientras que Puerto Rico continuará su calendario competitivo durante los meses de verano en el Grupo III de la Zona Americana.