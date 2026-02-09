Kawhi Leonard anotó 41 puntos y capturó ocho rebotes, y los Clippers de Los Ángeles vencieron el domingo 115-96 a unos Timberwolves de Minnesota en declive.

John Collins sumó 15 puntos con un seis de nueve en tiros, y Yanic Konan Niederhauser también anotó 15 puntos. Los Clippers tomaron el control con una racha de 17-3 al cerrar el tercer cuarto.

Anthony Edwards lideró a Minnesota con 23 puntos, y Julius Randle tuvo 17. Los Timberwolves han perdido tres de sus últimos cuatro partidos, todos contra oponentes con menos del 50% de victorias. Minnesota solo encestó ocho de 33 intentos de triples y cometió 20 pérdidas de balón, siendo mantenidos por debajo de los 100 puntos por solo la segunda vez esta temporada.

PUBLICIDAD

Ayo Dosunmu, haciendo su debut con los Timberwolves tras ser adquirido en un intercambio con Chicago, anotó 11 puntos y logró dos robos.

Minnesota solo encestó tres de 18 intentos de triples y cometió 13 pérdidas de balón en la primera mitad. Edwards falló sus seis intentos de triples y perdió el balón cuatro veces, la mayor cantidad del equipo en la primera mitad.

Barnes logra 25 puntos y 14 rebotes

Scottie Barnes anotó 25 puntos y capturó 14 rebotes para ayudar a los Raptors de Toronto a vencer el domingo 122-104 a los Pacers de Indiana.

Barnes acertó 12 de 20 tiros de campo y sumó seis asistencias, cuatro bloqueos y dos robos en 33 minutos. Toronto ganó su segundo partido consecutivo para colocarse diez juegos por encima del .500 con un récord de 32-22.

RJ Barrett tuvo 20 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, y Sandro Mamukelashvili añadió 17 puntos. Trayce Jackson-Davis logró diez puntos y 10 rebotes en 15 minutos en su debut con Toronto tras un intercambio con Golden State.

Pascal Siakam lideró a Indiana con 18 puntos, Jay Huff tuvo 15 y Jarace Walker 13. Últimos en la Conferencia Este, los Pacers, plagados de lesiones, han perdido cuatro seguidos para caer a 13-40.

El pívot novato de Toronto, Collin Murray-Boyles, salió del juego con 3:47 restantes en el primer cuarto y no regresó después de torcerse el pulgar izquierdo. Anotó dos puntos en ocho minutos.

El alero de Indiana, Johnny Furphy, salió después de sufrir una mala caída en el tercer cuarto. Los Pacers informaron que estaba fuera por molestias en la pierna derecha.

PUBLICIDAD

Jakucionis anota seis triples sin fallar

Kasparas Jakucionis encestó seis de seis desde la línea de tres puntos y anotó 22 puntos, Bam Adebayo también sumó 22 y el Heat de Miami aplastó el domingo 132-101 a los Wizards de Washington.

Norman Powell añadió 21 puntos para Miami, y Kel’el Ware tuvo 19 puntos y 14 rebotes. El Heat rompió una racha de dos derrotas consecutivas y añadió a su récord de equipo un 14º esfuerzo de más de 130 puntos en la temporada.

Andrew Wiggins consiguió 11 puntos y diez rebotes mientras el octavo lugar, Miami, se acercó a medio juego del séptimo lugar, Orlando, en la Conferencia Este.

Tristan Vukcevic anotó 14 puntos para liderar a Washington. Los Wizards perdieron juegos consecutivos por primera vez desde una racha de nueve derrotas del siete al 24 de enero.

Alex Sarr sumó 12 puntos y 12 rebotes para los Wizards, quienes vieron a Kyshawn George y Bilal Coulibaly salir temprano por lesiones.

El Heat convirtió un déficit temprano de nueve puntos en una ventaja de 74-52 al descanso. Superaron a los Wizards en rebotes 36-22 en la mitad.

Miami forzó diez pérdidas de balón en el tercer cuarto para extender su ventaja a 107-75.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes