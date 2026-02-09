Santa Clara, California. La defensa ganó este campeonato.

Devon Witherspoon, Derick Hall, Byron Murphy y el resto de la feroz unidad de Mike Macdonald aplastaron a Drake Maye, y los Seahawks de Seattle vencieron el domingo 29-13 a los Patriots de Nueva York para conquistar el segundo Super Bowl de la franquicia.

Sam Darnold lanzó un pase de touchdown a AJ Barner, Kenneth Walker III corrió para 135 yardas y Jason Myers acertó en sus cinco intentos de gol de campo.

Uchenna Nwosu culminó una actuación defensiva contundente al interceptar un pase de Maye en el aire después de que Witherspoon golpeara su brazo y lo devolviera 45 yardas para la anotación.

PUBLICIDAD

La defensa “Dark Side” o “Lado Oscuro” de Seattle ayudó a Darnold a convertirse en el primer quarterback de la clase del draft de 2018 en consagrarse en un Super Bowl, por delante de Josh Allen, Baker Mayfield y Lamar Jackson.

El mariscal de campo de los Patriots, Drake Maye (10), pierde el balón mientras es capturado por el linebacker de los Seahawks, Derick Hall (58). ( Matt Slocum )

Etiquetado como un fracaso, descartado por dos equipos y considerado prescindible por otros dos, Darnold demostró que sus detractores estaban equivocados, llevando a los Seahawks a lograr un récord de 17-3.

Después de liderar la NFL con 20 pérdidas de balón en la temporada regular, Darnold no tuvo ninguna en tres juegos de playoffs. No estuvo particularmente preciso contra una sólida defensa de los Patriots, pero protegió el balón y fue lo suficientemente eficiente, terminando 19 de 38 para 202 yardas.

Los Seahawks capturaron a Maye seis veces, incluidas dos cada uno por Hall y Murphy. La captura y pérdida de balón de Hall a finales del tercer cuarto sirvieron la mesa para que Darnold conectara con Barner en un pase de anotación de 16 yardas para poner el marcador 19-0.

La intercepción de Julian Love preparó otro gol de campo que puso el marcador 22-7 con 5:35 restantes.

Los Patriots (17-4) despejaron en las primeras ocho series, excluyendo un rodilla a tierra para terminar la primera mitad.