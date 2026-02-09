El flamante campeón unificado de las 154 libras, el boricua Xander Zayas, vivió un momento especial el domingo, al formar parte del espectáculo de medio tiempo que Bad Bunny ofreció en el Super Bowl 60 en Santa Clara, California.

Zayas, quien el pasado 31 de enero defendió su corona superwélter de la Organización Mundial de Boxeo y, a la vez, conquistó el mismo cetro versión de la Asociación Mundial de Boxeo, al derrotar en el Coliseo de Puerto Rico a Abass Barau, formó parte del espectáculo del llamado “Conejo Malo” al aparecer en el escenario simulando un combate con un púgil mexicano, símbolo de la rivalidad de México y Puerto Rico en ese deporte.

Pero, además, el joven boxeador vivió otro momento especial, cuando tuvo un encuentro personal con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny. El afamado artista le firmó su pantalón con un extenso mensaje y Zayas respondió al gesto regalándole al artista un par de guantes con la bandera de Puerto Rico.

Acto segundo, ambos se confunden en un extenso abrazo.

El singular momento fue compartido por el propio Zayas en varias de sus redes sociales con un mensaje que leía: Gracias.

Bad Bunny fue el artista principal del medio tiempo del partido final de la NFL, que finalmente vio ganar a los Seahawks de Seattle, 29-13 a los Patrios de Nueva Inglaterra para quedarse con su segundo trofeo Lombardi en la historia de la franquicia.

Además del cantante boricua, en el vistoso espectáculo también participaros los artistas Lady Gaga y Ricky Martin, mientras otras celebridades dijeron presente en la ya famosa “casita”.

El evento tuvo una audiencia récord de más de 143 millones de espectadores de todo el mundo.