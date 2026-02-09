Sí, la boda representada durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl de Bad Bunny fue real.

Alrededor de cinco minutos después de que comenzara la extravagancia de 13 minutos en el Levi’s Stadium, se mostró la última parte de una ceremonia nupcial, con un sonriente oficiante declarando a la pareja casada, y el marido y la mujer, ambos vestidos de blanco, compartieron un beso mientras bailarines y músicos les rodeaban y sonreían.

35 Fotos El astro boricua prendió el halftime show del Super Bowl 60 con una vibrante actuación que contó con la participación especial de Lady Gaga y Ricky Martin.

La pareja se separó para dejar paso a Lady Gaga y Los Sobrinos, un grupo de salsa puertorriqueño que tocó en el último álbum de Bad Bunny y en su residencia de Puerto Rico. Tocaron parte de “Die With a Smile” de Gaga antes de que Bad Bunny entrara en escena para su éxito “Baile Inolvidable”.

Bailó entre los invitados a la boda y la pareja que se abrazaba.

Después del espectáculo, su representante confirmó que la pareja se había casado durante el espectáculo. El matrimonio había invitado a Bad Bunny a su boda, pero él les dijo que debían participar en su espectáculo del descanso.

El artista actuó como testigo y firmó su certificado de matrimonio. También hubo un pastel de verdad.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.