La transmisión de la cartelera organizada por Top Rank Boxing el sábado en el Coliseo de Puerto Rico, encabezada por la pelea unificatoria entre el puertorriqueño Xander Zayas y el alemán Abass Baraou, fue vista por 393,509 personas de dos años en adelante a través de WAPA Deportes, según datos divulgados por la producción y la firma Nielsen.

La cartelera se convirtió en uno de los eventos deportivos más vistos del año en la televisión abierta local. El combate marcó un momento histórico al coronar a Zayas como el primer puertorriqueño en ganar un título mundial unificado en suelo boricua y como el campeón unificado más joven del boxeo actual.

La respuesta del público se reflejó tanto en la pantalla como en la asistencia, con más de 12,000 fanáticos en el Coliseo de Puerto Rico, en una velada que reforzó el atractivo del boxeo en la Isla cuando se presenta en escenarios de alto nivel.

El evento fue producido por Top Rank en asociación con Move Concerts, Noah Hassad Presents e ICON+.

La cifra de audiencia reafirmó el alcance del boxeo de campeonato en televisión nacional.