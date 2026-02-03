La Federación de Béisbol de Puerto Rico solicitó en la mañana del martes un par de horas adicionales para cumplir con su compromiso de someter el listado de 30 jugadores que conformará su plantilla para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, supo Primera Hora .

Puerto Rico tenía como fecha límite las 10:00 a.m. de este martes para entregar el listado, pero solicitó tiempo adicional a la espera de conocer si finalmente recibirá o no el permiso para utilizar en el torneo a Francisco Lindor, Carlos Correa, Javier Báez y al lanzador José Berríos.

PUBLICIDAD

Los nombres de estos cuatro jugadores fueron incluidos en una petición que la Federación de Béisbol sometió ante el comisionado de las Grandes Ligas el pasado fin de semana, luego de que trascendiera una extensa lista de jugadores rechazados por falta de permisos o de pólizas de seguro.

Una vez exista un informe final sobre Lindor, Correa, Báez y Berríos, la lista podrá ser cerrada.

No obstante, el listado no será hecho público por la Federación de Béisbol, ya que MLB tiene previsto revelar todas las plantillas este jueves, a las 8:00 p.m. (hora de Puerto Rico), a través de MLB Network.

Por el momento, los únicos nombres que se ha confirmado que formarán parte de la plantilla están encabezados por los relevistas Edwin “Sugar” Díaz y Fernando Cruz, de los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, respectivamente, así como los jugadores Heliot Ramos (Gigantes de San Francisco) y Nolan Arenado (Diamondbacks de Arizona).

Otros peloteros previamente confirmados por la Federación de Béisbol son el jugador de utilidad Willi Castro (Rockies de Colorado), y los lanzadores Elmer Rodríguez, Jovani Morán, Luis Quiñones y Yacksel Ríos.

Asimismo, se espera que entre los posibles jugadores a ser convocados figuren los receptores Martín “Machete” Maldonado y Christian Vázquez; los jugadores de posición Bryan Torres, Edwin Díaz, Edwin Arroyo, Abimelec Ortiz, Johnathan Rodríguez, Matthew Lugo, Nelson Velázquez, MJ Meléndez y Luis Vázquez; además de los lanzadores Eric Torres y Lenny Torres.