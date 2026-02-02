El cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, Edwin “Sugar” Díaz, estará en uniforme de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, supo Primera Hora a través de una persona allegada a las negociaciones.

De igual forma, el toletero de los Gigantes de San Francisco, Heliot Ramos también formará parte del “Team Rubio” en el certamen, que se celebrará del 5 al 17 de marzo próximo.

Sus nombres se unen a los de los relevistas Jovani Morán y Luis Quiñones, quienes según trascendió el domingo, ya fueron aprobados por Major League Baseball (MLB) para ser incluidos en el roster oficial.

PUBLICIDAD

Tanto Díaz como Ramos eran dos de las figuras boricuas de las que aún esperaban por la autorización de MLB para participar en el Clásico.

Puerto Rico levantó el sábado una queja formal luego de conocer que varias de sus principales figuras no tenían la autorización para ver acción en el certamen. Ello provocó una reunión entre la gerencia de Puerto Rico y el presidente del Clásico Mundial de Baseball, Jim Small y, posteriormente, solicitar una reconsideración al comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred.

En el caso de Díaz y Ramos, aunque no estaban en la lista de los no autorizados, tampoco habían recibido el visto bueno para ser incluidos en el roster.

Primera Hora se comunicó con el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, quien no soltó prendas sobre su confirmación. Dijo que les corresponde a los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol hacer el anuncio oficial. El roster de 30 jugadores debe someterse mañana, martes y se espera que la organización del Clásico Mundial de Béisbol anuncie las plantillas el miércoles.

Morán Quiñones están dentro; cruzan dedos con Lindor

Lo que sí confirmó Quiles es que tanto Morán como Quiñones ya están autorizados para integrarse a la novena, tal como adelantó el domingo El Nuevo Día.

“En el caso de Yacksiel Ríos, nos dieron que no, pero lo mandamos a reevaluar otra vez. Y estamos esperando que nos den la notificación”, acotó Quiles al ser contactado por este medio.

Quiles indicó que esperan todavía por saber si José Berríos será autorizado a participar y tampoco descartan que puedan incluir a última hora a Francisco Lindor.

“Ahora mismo, Lindor no está (en el equipo), pero estamos haciendo gestiones con una aseguradora privada para llevarle el seguro a Major league Baseball y ver qué dice el dueño de los Mets”, indicó.

El Clásico Mundial de Béisbol se celebrará del 5 al 17 de marzo próximo. El Estadio Hiram Bithorn será una de las sedes de la fase de grupos y, antes del torneo, fue sometido a una reconstrucción con un costo estimado entre $35 y $40 millones. Puerto Rico formará parte del Grupo A junto a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.