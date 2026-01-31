Francisco Lindor no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras someterse a una cirugía en el codo derecho a principios de la temporada muerta, informó la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas en la madrugada del sábado.

“Debido al procedimiento de limpieza que Francisco Lindor se realizó en el codo derecho a principios de esta temporada baja, no participará con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026″, lee el comunicado de la Asociación de Jugadores.

“Francisco está obviamente decepcionado de no poder participar. Sin embargo, debido a las limitaciones del seguro del Clásico, no es elegible para jugar en los partidos del Clásico”, explicó la Asociación de Jugadores en un comunicado a través de sus redes sociales", continúa.

PUBLICIDAD

MLBPA Statement on Francisco Lindor's participation in WBC:



“Due to the cleanup procedure that Francisco Lindor had on his right elbow earlier this offseason, he will not be participating for team Puerto Rico in the 2026 World Baseball Classic.



"Francisco is obviously… — MLBPA (@MLBPA) January 31, 2026

Con esta baja, Lindor se sumó a la lista de peloteros con los que no contará Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Carlos Correa también anunció esta semana que se perderá el torneo por segunda edición consecutiva tras no conseguir una póliza de seguro que sirviera como garantía para su contrato con los Astros de Houston. Del mismo modo, Enrique “Kike” Hernández, luego de someterse a una operación en el codo, así como Emilio Pagán.

El Nuevo Día reportó el viernes que Alexis Díaz tampoco jugará en el certamen, aunque esto no ha sido confirmado por la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Su hermano, Edwin Díaz, y Fernando Cruz también están a la espera de conocer si tendrán una póliza de seguro que les permita participar en el Clásico.

Lindor había sido anunciado en abril del año pasado como el capitán del Team Rubio. A pesar de que se perderá el torneo, la Asociación de Jugadores informó que participará plenamente en todas las actividades de los entrenamientos primaverales de los Mets de Nueva York.