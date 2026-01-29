El lanzador Emilio Pagán no formará parte del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol, confirmó este jueves a Primera Hora el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles.

“Emilio Pagán no va a ir, y desde el primer día nos lo comunicó. Cuando nosotros le notificamos que estaba en el grupo, él dijo que no iba a participar. No nos dio razones”, explicó Quiles tras la conferencia de prensa sobre el inicio de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

PUBLICIDAD

“Acuérdate que los peloteros dependen de cómo los uses, ellos se sienten cómodos o no se sienten cómodos. Desde el primer momento, no titubeó en decirlo”, agregó.

La ausencia de Pagán representa un golpe importante para Puerto Rico, que será anfitrión del Grupo A del certamen mundialista, que se celebrará del 6 al 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, junto a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá. El cerrador fue parte de la novena boricua durante de las pasadas dos ediciones.

Pagán viene de salvar 32 juegos con efectividad de 2.88 en 68.2 entradas. Ponchó a 81 bateadores durante la pasada temporada en las Mayores. El derecho firmó el pasado diciembre un contrato de dos temporadas y $20 millones en la agencia libre para continuar con los Reds.

El próximo martes (3 de febrero) es la fecha límite de la FBPR para someter el róster final de 30 peloteros.