Carolina. La temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A levantará el telón este domingo con un encuentro que revive la intensa serie final de la sección Este del 2025, que se extendió al máximo de siete desafíos, entre los Artesanos de Las Piedras y los Mulos de Juncos.

El partido inaugural está pautado para las 3:00 p.m., en el Estadio Mariano “Niní” Meaux de Juncos, hogar de los vigentes campeones, y será transmitido en vivo por WIPR y todas sus plataformas digitales. La tanda grande, de otro lado, arranca el fin de semana del 6 al 8 de febrero.

“Es una bendición poder comenzar con Las Piedras. Es un tremendo equipo, están confeccionados muy bien, pero nosotros creemos en nosotros para repetir un back to back. Los muchachos se han preparado bien y confiamos en el talento que tenemos”, expresó este jueves el dirigente de los Mulos, Raúl Casanova, durante la conferencia de prensa de cara al inicio de la campaña, celebrada en un restaurante de The Mall of San Juan, en Carolina.

Asimismo, el capitán de Juncos, Jan Ortiz, no titubeó en asegurar que el duelo marcará el inicio de una batalla en la sección Este. Los Mulos del Valenciano son los máximos campeones de la llamada pelota dominguera con 11 cetros.

“Vamos a comenzar la guerra del área Este. Todos los equipos se confeccionan para los Mulos, eso no es nada nuevo. Estamos ready para la batalla, para cualquier equipo, sin menospreciar a nadie. No hay miedo. La competencia sube el nivel y como pelotero la preparación también tiene que subir”, sostuvo.

Al ser preguntado sobre qué lanzador presentaría para la jornada dominical, Casanova se reservó el nombre. Sin embargo, por los Artesanos, el propio derecho Adalberto Flores confirmó que será quien abra el partido.

El lanzador reconoció que la derrota del año pasado aún sirve de motivación.

“Nos quedamos con la espinita del año pasado, con ese juego bueno… pero estamos ready para jugar pelota”, afirmó.

Para esta temporada, la liga contará con la transmisión televisiva por WIPR de un juego semanal durante la fase regular, incluyendo el Juego de Estrellas, con la producción a cargo de Pixelium.

Se repite el formato

El Béisbol Doble A mantendrá en 2026 su estructura de 45 equipos, divididos en las secciones Este, Central, Sureste, Norte, Sur, Suroeste, Noroeste y Metro.

Cada novena disputará 20 juegos en la fase regular, incluyendo partidos interseccionales. En estos cruces, la sección Norte se medirá a la Metro, la Noroeste a la Suroeste, la Central a la Sur y la Este a la Sureste.

Por segundo año consecutivo, se implementará la regla del reto, que permitirá al equipo que finalice en quinto lugar de una sección desafiar al cuarto lugar de otra, siempre que tenga mejor récord, en un juego decisivo por el pase a la postemporada.

Las semifinales de sección se jugarán al mejor de cinco partidos y las finales de sección al mejor de siete. El Carnaval de Campeones se celebrará en formato round robin con siete juegos por equipo, mientras que la serie semifinal nacional y la final del campeonato también serán al mejor de siete encuentros.

La temporada será dedicada al anotador oficial, compilador estadístico y comentarista radial Juan Antonio “Juanito” de Jesús Díaz, en reconocimiento a su extensa y valiosa trayectoria de más de cinco décadas al servicio del béisbol puertorriqueño.