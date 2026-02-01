La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) se reunió este sábado con el presidente del Clásico Mundial de Béisbol, Jim Small, para solicitar que se reconsideren los casos de los peloteros a quienes se les negó la póliza de seguro, supo Primera Hora .

Esto a menos de 24 horas de conocer que tanto Francisco Lindor como José Berríos, Yacksel Ríos, Jovani Morán y Víctor Caratini no recibieron el aval de aseguradoras para poder representar a Puerto Rico en el esperado torneo, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo.

Según fuentes de este medio, en la reunión estuvieron presentes todos los directivos de la FBPR: el doctor José Quiles, presidente; Efraín Williams, director ejecutivo; Joey Solá, gerente de operaciones; y Carlos Beltrán, gerente general del equipo de Puerto Rico.

Las bajas de Lindor, Berríos, Ríos, Morán y Caratini afectaron a una novena que de por sí ya estaba diezmada con las ausencias de Carlos Correa, Kike Hernández, Emilio Pagán y Alexis Díaz. Sin embargo, Correa fue el único de esos últimos que se bajó del Team Rubio tras no serle aprobado un seguro para participar en el Clásico Mundial de Béisbol.

Quiles, en cierto punto, forzó esta reunión de emergencia con Small tras amenazar en la mañana del sábado con retirar al equipo de Puerto Rico del certamen por todas las bajas que tenía. Este diario supo que la FBPR espera tener una respuesta del ente organizador antes del martes.

El Estadio Hiram Bithorn será una de las sedes de la fase de grupos y, antes del torneo, fue sometido a una reconstrucción con un costo estimado entre $35 y $40 millones. Puerto Rico formará parte del Grupo A junto a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.