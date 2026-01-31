Mientras el equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol se caía en pedazos por la inelegibilidad de pólizas de seguros para algunos jugadores, los Cangrejeros de Santurce partieron el sábado rumbo a Jalisco, México, para representar a la isla en la Serie del Caribe 2026.

Del 1 al 7 de febrero, México, la tierra de los aztecas albergará la edición número 63 del torneo caribeño en el Estadio Panamericano. Además de los Cangrejeros, participarán los Charros de Jalisco (México), los Tomateros de Culiacán (México), los Leones del Escogido (República Dominicana) y los Federales de Chiriquí (Panamá), estos últimos en calidad de invitados.

“Los muchachos están de buen ánimo. Han tenido una buena dinámica y energía toda la semana. Están positivos y listos para el reto de completar la misión que tenemos: traer el campeonato de la Serie del Caribe a Puerto Rico. Tuvimos muy buenas sesiones de práctica y estamos listos para comenzar”, dijo Carlos Berroa, gerente general del equipo, a Primera Hora antes de que la novena abordara un vuelo con escala en Dallas, Texas.

Puerto Rico no gana el cetro de la Serie del Caribe desde 2018, cuando fue representado por los Criollos de Caguas. Sin embargo, parece tener opciones reales con unos Cangrejeros reforzados, que dominaron la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) bajo la dirección del venezolano Omar López.

En la receptoría, Santurce contará con Christian Vázquez y Juan Centeno. En el cuadro interior, con Yohandy Morales, Shed Long Jr., Gabriel Cancel, Andrew Velázquez, Isan Díaz, Emmanuel “Pulpo” Rivera y Jack López. Mientras, en los jardines, con Jeremy Arocho, Rubén Castro, Johneshwy Fargas, y Nelson Velázquez.

Los Cangrejeros de Santurce durante una de sus prácticas en el Estadio Roberto Clemente Walker. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“La expectativa es ganar y entendemos que tenemos el equipo para hacerlo. Santurce fue el equipo más consistente desde el día uno hasta el último y los jugadores de ese equipo, por lo menos los de posición, se han mantenido intactos. Se añadieron unos refuerzos como Nelson Velázquez, Emmanuel Rivera, Isán Díaz, entre otros”, aseguró Berroa.

“Entiendo que fortalecimos al equipo de una manera que nos da mucha versatilidad. Este es un equipo que tiene mucha velocidad, comparado con otros que hemos llevado a la Serie del Caribe. Creo que es el más rápido que hemos tenido en los últimos 10 años”, abundó.

Los Cangrejeros, a diferencia de otras ediciones, tuvieron una semana de prácticas en el Estadio Roberto Clemente Walker, de Carolina, rumbo al torneo caribeño. Además, realizaron dos fogueos el miércoles y el jueves pasados ante los Gigantes de Carolina y los Pescadores del Plata de Comerío, de la Liga de Béisbol Superior Doble A. Aterrizaron el sábado en suelo mexicano a las 3:27 p.m. (5:27 p.m. hora de Puerto Rico).

Puerto Rico arrancará su participación el domingo frente a los Tomateros en un partido pautado para las 3:00 p.m. (hora local). El calendario continuará el lunes con un duelo ante los Leones, a las 4:00 p.m., seguido el martes por el choque frente a los Charros, a las 9:00 p.m. La fase regular cerrará el jueves, cuando la novena boricua se mida a los Federales, a las 4:00 p.m. Las semifinales están programadas para el viernes y el campeonato se definirá el sábado. Todos los partidos serán transmitidos por Wapa Deportes.