La Federación de Béisbol de Puerto Rico se encuentra sorprendida por la cantidad de nombres que recibió en la tarde del viernes por parte de Major League Baseball (MLB) de jugadores que no podrán participar en el Clásico Mundial de Béisbol, una situación que incluso ha llevado a considerar la posibilidad de retirarse del torneo de este año.

Así lo expresó este sábado el presidente de la Federación de Béisbol, el Dr. José Quiles, en entrevista a Jay Fonseca, donde reveló que no solo Francisco Lindor no ha recibido permiso para jugar, sino que también fueron restringidos el viernes los lanzadores José Berríos, Yacksel Ríos y Jovani Morán, además del receptor Víctor Caratini.

“Y todavía están en evaluación Edwin Díaz y Fernando Cruz”, dijo Quiles en el canal de YouTube de Fonseca.

Los nombres recibidos el viernes se suman a otras bajas anunciadas previamente, como las de Carlos Correa, Kike Hernández, Emilio Pagán y Alexis Díaz.

Ante este panorama, Quiles indicó que se mantiene a la espera de cómo continuará el proceso para determinar si el equipo nacional competirá o no en el torneo.

“Entrego la lista el 3 de diciembre con 35 nombres y me escribes a mí el 30 de enero, a las 5:00 p.m., para decirme que estos jugadores no pueden jugar, cuando tengo hasta el día 3 de febrero para confeccionar mi equipo”, cuestionó Quiles.

“El Clásico falló. Si sabes de primera mano que no le van a dar permiso a Lindor, cuando ellos mismos anunciaron el pasado 14 de abril que Lindor iba a ser el capitán del equipo. Y ahora, el 30 de enero, dices que no puede”, añadió.

Lindor fue informado el viernes en la tarde como un jugador sin permiso debido a que en la temporada muerta se sometió a una intervención en el codo para limpiar el área. Aunque no fue un procedimiento mayor, resultó suficiente para que las compañías de seguros le negaran el aval.

José Berríos, a la izquierda, ya recibió un reporte negativo para jugar en el torneo. Edwin Díaz está aún a la espera. ( Carlos Giusti/Staff )

“Eso merece muchas explicaciones”, agregó Quiles. “Nosotros vamos a seguir dando la batalla”.

“Entiendo que quienes están boicoteando y poniendo el pie son los dueños de equipos. Y ante eso, estamos considerando que si nuestros jugadores no van a participar y no podemos competir en igualdad de condiciones, estamos contemplando no participar en el Clásico. Vamos a ver qué pasa en estos días, pero esa es una decisión casi, casi tomada. Por dignidad”.

El Clásico Mundial de Béisbol se celebrará del 5 al 17 de marzo y el Estadio Hiram Bithorn será una de las sedes de la fase de grupos. Puerto Rico formará parte del Grupo A junto a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.