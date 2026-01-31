El escenario del Super Bowl LX ya está listo. Los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se medirán en el duelo cumbre de la NFL el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El juego que ha llamado el interés de Puerto Rico porque tendrá como atractivo especial el Apple Music Halftime Show, encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Y bueno, no se sorprenda durante esta próxima semana si de repente surgen noticias que un jugador boricua, natural de Dorado y desarrollado en la Liga Pee Wee de Puerto Rico, es convocado a jugar con los Seahawks.

Hablamos de Federico Maranges, de 24 años 302 libras, quien lleva toda la temporada con los Seahawks como parte de la escuadra de práctica, lo que lo hace elegible para poder ser convocado para el Super Bowl si la dirección de Seattle así lo entendiera necesario.

Super Bowl LX 🏈

Proud to have Federico Maranges ’19 and Josh Jobe ’18 with the @Seahawks, alongside Armani Perez ’09, Assistant Director of Pro Personnel, facing Alonzo Highsmith, Sr. ’83 of the @Patriots on football’s biggest stage. #CPride #Adelante pic.twitter.com/UlB6R0KEa3 — Columbus High School (@ColumbusHS_Mia) January 27, 2026

De ser llamado para el partido, Maranges se uniría a otro cinco jugadores latinos que sí están confirmados para el encuentro. Son ellos el venezolano Andy Borregales y el colombiano Christian González y el panameño Jaylinn Hawkins, los tres con los Patriots. Por Seattle, destacan Julian Love, de raíces mexicanas y cubanas, y el ala cerrada Elijah Arroyo, hijo de padre mexicano.

Borregales, de 23 años, nació en Caracas y se desempeña como pateador, mientras que González es hijo del exbaloncelista colombiano Héctor González.