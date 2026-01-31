El puertorriqueño Nelson Colón fue presentado oficialmente este viernes como nuevo dirigente de la selección nacional de baloncesto de Panamá, en un acto en la sede del Comité Olímpico panameño.

Colón, quien fuera dirigente del Equipo Nacional de Puerto Rico en el pasado ciclo olímpico, llega para reemplazar al argentino Gonzalo García, quien fue cesanteado en diciembre luego de que el equipo sufriera dos derrotas en la primera ventaja del sistema de clasificación a la Copa del Mundo de la FIBA del 2027.

Panamá arrancó dicha ventana con dos reveces ante Uruguay, lo que movió a la Federación Panameña a cambiar su técnico. Ahora Colón tendrá su primera misión inmediata de preparar al equipo para la segunda ventana con juegos ante Cuba, el 27 de febrero, y Argentina, el 2 de marzo.

PUBLICIDAD

Durante su presentación, Colón reconoció el momento difícil que enfrenta el equipo, pero enfatizó que su enfoque será jugar duro desde la defensa y la disciplina táctica.

“Lo que pasó, pasó. Hay que mirar a la próxima ventana, prepararnos y aceptar el reto. Un juego a la vez, un día a la vez”, señaló Colón según lo reporta el portal Prensa.com.

En la presentación Colón también habló de la importancia de que los jugadores asuman el reto con el orgullo de representar a un país.

El nombramiento de Nelson Colón atrajo a muchos miembros de la prensa del país. (FEPABA) ( @richiegaray / Suministrada )

“Cuando una selección nacional juega, juega un país contra otro país, no juega un equipo. Lo más importante es abrir el canal con los jugadores, sentar bases y mejorar donde podamos”, dijo Colón.

Según Prensa.com, Colón adelantó que ya ha conversado con jugadores como Iverson Molinar, Ricardo Lindo Jr. y Jhivvan Jackason, y confirmó que contará con entrenadores panameños en su cuerpo técnico, evaluando también sumar un asistente de su confianza.

“El enfoque inmediato es darle prioridad a Cuba y luego a Argentina. Si no creyera que lo podemos hacer, no estaría aquí sentado”, acotó.