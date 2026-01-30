Los boletos para el partido del Inter Miami y Lionel Messi en el Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, se agotaron este viernes en apenas 17 minutos, informó la empresa organizadora VRDG Entertainment.

El Inter Miami enfrentará al club ecuatoriano Independiente del Valle el próximo 13 de febrero.

Miles de fanáticos de Puerto Rico y de otras partes del mundo ingresaron simultáneamente a las 10:00 a.m. a la plataforma Ticketera y acabaron todas las categorías disponibles, que incluían boletos generales, palcos, preferencia, gradas y VIPs. Según reportes de la compañía, más de 100,000 personas se quedaron en la fila virtual durante la venta.

Así las cosas, el juego se convirtió en el mayor espectáculo deportivo en Puerto Rico en términos de rapidez de venta de boletos, solo comparable con la residencia de Bad Bunny en el Coliseo José Miguel Agrelot.

El partido, trasladado desde Corea del Sur y Japón, se espera que genere un impacto económico estimado de $15.29 millones, con un media value global de $29.3 millones y un alcance superior a 600 millones de personas. La ocupación hotelera asociada al evento se proyecta en 4,031 habitaciones, consolidando a Puerto Rico como un destino clave para el turismo deportivo internacional.

Entre los atractivos más destacados del encuentro está la oportunidad de vivir el partido cerca de Messi, un factor que, según expertos en entretenimiento y turismo, impulsó la respuesta inmediata del público.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico indicó que este tipo de eventos contribuye a la proyección global de la isla y al fortalecimiento de la economía local, bajo la estrategia de turismo deportivo promovida por la gobernadora Jenniffer González Colón.

En los próximos días se ofrecerán detalles sobre la programación del Fan Fest, logística del evento y nuevas experiencias, y se exhorta al público a mantenerse informado a través de los canales oficiales del evento.