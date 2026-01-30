Lima. Panam Sports, organizadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, informó el viernes que postergó una semana el inicio de la edición de 2027 que se realizará por segunda vez en la capital de Perú entre julio y agosto.

En un comunicado, Panam Sports dijo que —en una decisión consensuada con el comité organizador local— las justas continentales se realizarán entre el 23 julio y el 8 agosto. La fecha inicial era desde el 16 de julio hasta el 1 de agosto. El cambio se produce por el “nutrido calendario de eventos deportivos internacionales” en 2027, se indicó.

La capital de Perú será por segunda vez sede de los Panamericanos. La primera fue en 2019. Según Panam Sports, Lima se transformará en la tercera ciudad de las Américas en organizar por segunda vez la citadespués de Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg (1967 y 1999).

El evento incluye 36 deportes y por primera vez se incluirá el criquet, que no era un deporte olímpico desde 1900 y que también será parte los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Se han descartado tres deportes que formaron parte del programa de la cita previa de Santiago de Chile 2023: breaking, bolos y raquetbol.

Perú dijo en 2024 que proyectaba construir cinco edificios más en la Villa Panamericana, que ya cuenta con siete torres, con lo que se tendrán en total 8,900 camas para los deportistas participantes.

Lima fue la sede de los Panamericanos en 2019 y posee la infraestructura deportiva que se usó aquel año. Los edificios de la Villa Panamericana existentes fueron usados durante la pandemia del COVID-19 como un centro de atención y aislamiento para contagiados con el coronavirus.