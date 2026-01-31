Nueva York. Teófimo López ha ofrecido algunas de sus mejores actuaciones contra boxeadores que los expertos pensaban que lo vencerían.

Shakur Stevenson es otro de esos peleadores. Invicto y a veces luciendo intocable, el zurdo es el favorito la noche del sábado cuando se enfrente a López en el Madison Square Garden en un intento por conquistar un título en una cuarta categoría de peso.

López (22-1, 13 KO’s) ha estado observando a Stevenson (24-0, 11 KO’s) durante años — ambos fueron olímpicos en 2016 que estaban al principio de sus carreras cuando pelearon como profesionales en el MSG por primera vez la misma noche en 2017 — y sabe que su oponente es hábil. Pero el campeón de las 140 libras también sabe lo que ha hecho cuando las probabilidades están en su contra.

“Creo que todo es un truco cuando se trata de Shakur”, dijo López. “Creo que hay esta idea de lo que quieren de Shakur en cuanto al público en general y la comunidad del boxeo a veces, y he tenido muchos, muchos analistas que han estado en el boxeo o han visto boxeo tanto tiempo como yo he nacido, si no más, y se equivocaron cada vez. Así que esa es la parte que amo como peleador, porque podemos mostrar y las manos hacen el resto del trabajo”.

Su combate por el cinturón de la OMB de López encabeza otra tarjeta de calidad de “Ring Magazine” que se transmitirá en DAZN. Ambos peleadores vienen de victorias en promociones anteriores respaldadas por Arabia Saudí, con López venciendo a Arnold Barboza el pasado mayo en Times Square, un par de meses antes de que Stevenson venciera a William Zepeda en el estadio Louis Armstrong, la segunda mayor cancha del complejo de tenis en Nueva York que alberga el Abierto de Estados Unidos para defender su título de peso ligero.

Este evento regresa a un lugar tradicional de boxeo y los organizadores dicen que el MSG estará lleno para el enfrentamiento de peleadores locales, con Lopez de Brooklyn y Stevenson de Newark, Nueva Jersey.

Stevenson es el favorito, más de tres a uno, según el BetMGM Sportsbook.

Pero López estuvo en las mismas cuando venció a Vasiliy Lomachenko en el combate por el título de las 135 libras en 2020, y nuevamente cuando derrotó al entonces invicto Josh Taylor para ganar su cinturón de las 140 libras en 2023.

Stevenson, aunque reconoce que López es un buen peleador, señaló que Lomachenko era pequeño para la división de peso ligero y Taylor, para cuando peleó con Lopez, quizás había superado el peso superligero.

“Quiero decir, es fácil rendir cuando estás peleando contra un tipo pequeño, o el otro tipo es un tipo que está luchando con dar el peso”, dijo Stevenson. “Así que no me preocupa eso. Esos tipos no son yo”.

Stevenson es uno de los mejores peleadores defensivos del boxeo, a veces criticado por hacer peleas aburridas al ser demasiado cauteloso. Parecía dispuesto a intercambiar más contra Zepeda, diciendo que se desvió un poco de las instrucciones de Terence Crawford, el recientemente retirado peleador que ha estado con él en la preparación para esta pelea.

Crawford fue el protagonista cuando López y Stevenson pelearon en combates preliminares en el MSG el 20 de mayo de 2017. Ahora son el evento principal después de que Carlos Adames (24-1, 18 nocauts) defienda su título de peso mediano contra Austin “Ammo” Williams (19-1, 13 nocauts); Bruce Carrington (16-0, nueve nocauts) y Carlos Castro (30-3, 14 nocauts) pelean por el campeonato vacante de peso pluma del CMB; y el invicto Keyshawn Davis (13-0, 9 nocauts) se enfrenta a Jamaine Ortiz (20-2, 10 nocauts) en un combate de 140 libras.

Lopez superó a Ortiz hace dos años y reconoció que se ha motivado más para algunos peleadores que para otros.

“Parecería que sí, ¿sabes a lo que me refiero? Te basas en los récords, te basas en la apariencia de lo que los medios tienen ahí fuera, las apuestas y todo eso, pero creo que es se trata de encontrar mi lugar en todo esto”, dijo López.

Cree que dio otro paso hacia eso al dejar el alcohol y la marihuana el año pasado como su resolución de Año Nuevo, después de darse cuenta de que alguien que tiene asma y se mantuvo alejado de fumar como amateur no debería haberlo estado haciendo como profesional.

Así que López se siente mejor fuera del ring y ahora tiene el tipo de pelea que usualmente ha sacado lo mejor de él dentro de él.

“Creo que Shakur tiene las habilidades para sacar esa versión de mí y creo que Shakur puede pensar, al menos en su mente, que puede aguantar con un peleador como yo”, manifestó López. “Creo que mordió más de lo que podía masticar y estoy ansioso de demostrarle eso cuando llegue la noche de la pelea”.