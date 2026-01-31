Tras anunciarse la posibilidad de que el “Team Rubio” no pueda jugar en el Clásico Mundial de Béisbol ante el decisión del Major League Baseball (MLB) de no autorizar la participación de algunos jugadores, la gobernadora Jenniffer González se activó para buscar alternativas.

De paso, reclamó que el MLB reconsidere su determinación de no dar el seguro y la autorización necesaria para que los boricuas puedan representar a la monoestrellada.

Entre las movidas que anticipó la gobernadora que realizará para intentar que Puerto Rico pueda contar con un equipo para el torneo, que se jugará en la Isla, está pendiente una conversación con Jim Small, presidente del World Baseball Classic.

PUBLICIDAD

Relacionadas Puerto Rico considera retirar su equipo del Clásico Mundial de Béisbol

“Hablé con José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol, y Tuti Muñoz, promotora del Clásico del Caribe, evento en el que el Gobierno de Puerto Rico es el mayor auspiciador. Ante el reclamo legítimo del presidente de la Federación, nos unimos a su petición de reconsiderar la autorización para que nuestros estelares jugadores puedan participar”, adelantó la gobernadora en comunicado de prensa.

La mandataria aseguró que Puerto Rico espera con entusiasmo ver al equipo completo en el terreno de juego. Por ello, dijo que abogará por alternativas.

“Consideramos que la no autorización de siete de nuestros atletas debe ser reevaluada de manera inmediata. Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte y con el orgullo de nuestra Isla, apoyando a quienes nos representan con talento y dedicación”, sostuvo.

Añadió que “estaremos pendiente a la decisión final y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que tengamos a los nuestros jugando”.

La posible retirada de los boricuas del Clásico la dio a conocer Quiles, en entrevista a Jay Fonseca. Reveló que no solo Francisco Lindor no ha recibido permiso para jugar, sino que también fueron restringidos el viernes los lanzadores José Berríos,Yacksel Ríos y Jovani Morán, además del receptor Víctor Caratini.

Tampoco podrían jugar Kike Hernández, Carlos Correa, Emilio Pagán y Alexis Díaz.