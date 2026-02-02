El gerente general del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol, Carlos Beltrán, aseguró hoy que, a pesar de los difíciles días que han enfrentado la confección de la novena para el torneo, espera presentar un equipo competitivo en el certamen.

En declaraciones escritas, Beltrán admitió que han enfrentado días difíciles, luego que se conociera que varios jugadores estelares de la novena boricua no estarían activos en el torneo, que arranca el próximo 5 de marzo, pero indicó que se mantienen en conversaciones con la alta gerencia del Clásico Mundial y de las Grandes Ligas para buscar una solución.

“Los pasados días no han sido fáciles para mí, como gerente general del equipo de Puerto Rico del Clásico Mundial de Béisbol (WBC por sus siglas en inglés), ni para la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Lo acontecido son situaciones que forman parte del torneo, que respetamos y que en nada cambian nuestro compromiso. Hoy, más que nunca- estamos enfocados y con la determinación de hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevar el mejor talento posible”, dijo Beltrán en comunicado de prensa.

Fue el sábado cuando trascendió que jugadores como Francisco Lindor, José Berríos, Yacksel Ríos, Luis Quiñones y Jovani Morán no estarían vistiendo el uniforme de Puerto Rico debido a que no habían recibido autorización de las aseguradoras.

Mientras, aún esperaban por la autorización de otras figuras como Edwin “Sugar” Díaz, Heliot Ramos y Fernando Cruz.

De inmediato, se llevó a cabo una reunión entre el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, el doctor José Quiles, así como Beltrán; Efraín Williams, director ejecutivo y Joey Solá, gerente de operaciones con el presidente del Clásico Mundial, Jim Small para pedir que se reconsiderara el caso, principalmente de los lanzadores. En el caso de Lindor, las posibilidades son aún menores, ya que el campocorto de los Mets se sometió a una intervención en su codo derecho en octubre.

La petición fue llevada al comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, quien evaluaría cada caso individualmente. El Nuevo Día reportó tarde el domingo que, al menos Morán y Quiñones habían recibido el visto bueno de la oficina del comisionado, aunque todavía no se ha realizado un anuncio oficial.

Mientras, Primera Hora confirmó hoy que Elliot Ramos y Edwin “Sugar” Díaz serán incluidos en el roster oficial y que todavía no se descarta a Lindor y Berríos, entre otros.

Beltrán, aunque no hizo mención directa a los permisos, sí destacó que se encuentran en conversaciones para encontrar una salida satisfactoria.

“Puerto Rico es sede de un evento enorme para nuestra Isla, algo que va mucho más allá del béisbol. Sabemos la ilusión que siente nuestro pueblo cuando se pone esa camisa y apoya a su equipo, y esa misma emoción la sentimos nosotros. Por eso continuamos trabajando en comunicación con el WBC y con la Major League Baseball, buscando todas las soluciones posibles y haciendo lo correcto para nuestro país”, sostuvo Beltrán en su comunicado.

“Nuestra responsabilidad es con el equipo, con Puerto Rico y con nuestros fanáticos. Confío en el trabajo y el esfuerzo que estamos realizando para presentar un sólido roster de jugadores que represente nuestra gallardía, valentía y orgullo de ser puertorriqueños”, puntualizó.