La Selección Nacional de Béisbol de Puerto Rico jugará oficialmente en el Clásico Mundial de Béisbol, afirmó en la mañana de hoy miércoles el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), el Dr. José D. Quiles.

Quiles ha asegurado ya la participación en el torneo que se jugará del 5-17 de marzo, con una ronda a jugarse en San Juan, Puerto Rico, del 6-11 de marzo, al precisar que la principal razón por la que la Federación de Béisbol puso en duda su participación era porque se le había negado el permiso a una gran mayoría de los lanzadores convocados para el torneo, y no tanto por el asunto de las grandes figuras a quienes se les rechazó el permiso por falta de una póliza de seguro, aunque también por ellos se ha levantado la queja.

Precisado eso, Quiles ha destacado en la mañana de hoy miércoles ya que la mayoría de los lanzadores solicitados para el torneo han sido confirmados, y por ende, Puerto Rico cumplirá su participación en el torneo.

“Ya subimos el roster a 27 jugadores. Hemos dejado tres espacio abiertos para ver si conseguimos los seguros de Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez”, dijo Quiles, precisando que Major League Baseball le ha concedido a Puerto Rico hasta el jueves para completar su roster de 30.

Quiles explicó que MLB tuvo que conceder el plazo porque en el fin de semana le notificó que ocho de los 35 jugadores que Puerto Rico había sometido para dar forma a su plantilla no contarían con el permiso. Fue en ese contexto que Quiles advirtió en el fin de semana que si la selección no recibía la posibilidad de competir en igualdad de condiciones que los demás se consideraría no jugar en el torneo.

La advertencia federativa, y los mensajes levantados hacia el presidente del Clásico Mundial de Béisbol, Jim Small, y ante el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, por la Federación y por el gerente general del equipo boricua, el ‘hall of famer’ Carlos Beltrán, por suerte, surgieron efecto.

Seth Lugo, de raíces boricuas, tuvo una destacada actuación con la novena de Puerto Rico en el Clásico Mundial del 2017. ( Archivo )

“Levantamos la voz no tanto por los jugadores posición, sino por los lanzadores. Y ya la mayoría de los lanzadores que solicitamos han recibido el permiso”, agregó Quiles, confirmando que ya enviaron el nombre de Seth Lugo al roster aunque su permiso se espera esté bajando hoy.

Aunque no se adelantó información sobre José Berríos, se presume que también ha sido incluido en la lista toda vez que solo restan tres espacios por determinar, y lucen ser de jugadores de posición.

En cuanto a cuál es la expectativa sobre los casos de Correa, Lindor y Báez, Quiles no anticipó resultados, pero aclaró que el caso de Báez estriba en un asunto particular de él y la organización, sin precisar detalles.

El roster oficial, de hecho, será desvelado el jueves, a las 8:00 p.m. en un programa del MLB Network. La FBPR, por su parte, celebrará una actividad ese día en el Distrito T-Mobile, desde las 7:00 p.m.

Ya se sabe que el roster está encabezado por los relevistas Edwin “Sugar” Díaz y Fernando Cruz, de los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, respectivamente, así como los jugadores Heliot Ramos (Gigantes de San Francisco) y Nolan Arenado (Diamondbacks de Arizona).

Otros peloteros previamente confirmados por la Federación de Béisbol son el jugador de utilidad Willi Castro (Rockies de Colorado), y los lanzadores Elmer Rodríguez, Jovani Morán, Luis Quiñones y Yacksel Ríos.

Asimismo, se espera que entre los posibles jugadores a ser convocados figuren los receptores Martín “Machete” Maldonado y Christian Vázquez; los jugadores de posición Bryan Torres, Edwin Díaz, Edwin Arroyo, Abimelec Ortiz, Johnathan Rodríguez, Matthew Lugo, Nelson Velázquez, MJ Meléndez y Luis Vázquez; además de los lanzadores Eric Torres y Lenny Torres.