La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) informó que en horas de la mañana del martes sometió 25 de los 30 nombres que conformarán el roster del Equipo Nacional para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La FBPR detalló que durante las próximas horas se completará el proceso de entrega del roster con los cinco jugadores restantes, como parte de las gestiones finales de conformación del equipo.

Asimismo, se informó que este pasado lunes la FBPR solicitó a Major League Baseball (MLB, por sus siglas en inglés) unas horas adicionales para completar la entrega del roster final, solicitud que fue aprobada, permitiendo culminar el proceso de manera responsable y conforme a los reglamentos del torneo.

Por el momento, los únicos nombres que se ha confirmado que formarán parte de la plantilla están encabezados por los relevistas Edwin “Sugar” Díaz y Fernando Cruz, así como Heliot Ramosy Nolan Arenado.

Otros peloteros previamente confirmados por la Federación de Béisbol son el jugador de utilidad Willi Castro, y los lanzadores Elmer Rodríguez, Jovani Morán, Luis Quiñones y Yacksel Ríos.

Asimismo, se espera que entre los posibles jugadores a ser convocados figuren los receptores Martín “Machete” Maldonado y Christian Vázquez; los jugadores de posición Bryan Torres, Edwin Díaz, Edwin Arroyo, Abimelec Ortiz, Johnathan Rodríguez, Matthew Lugo, Nelson Velázquez, M.J. Meléndez y Luis Vázquez; además de los lanzadores Eric Torres y Lenny Torres.

Como parte de la agenda rumbo al Clásico Mundial de Béisbol, la FBPR anunció que este jueves, desde las 7:00 p.m., se llevará a cabo una actividad de pueblo en el Distrito T-Mobile, donde se realizará el anuncio oficial del roster del equipo de Puerto Rico.