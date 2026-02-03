Dos brazos más han sido sumados al equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol.

Los relevistas Fernando Cruz y Yacksel Ríos finalmente recibieron la autorización para formar parte de la plantilla boricua en el certamen, lo que fortalece aún más el cuerpo monticular de la novena.

Cruz, uno de los relevistas estelares de los Yankees de Nueva York, estaba a la espera de la autorización, la cual fue confirmada por la oficina de prensa del World Baseball Classic (WBC).

Originalmente, Yacksel Ríos no había recibido la autorización para jugar en el Clásico Mundial, pero su caso fue reconsiderado por el comisionado de MLB, Ron Manfred. ( Carlos Giusti/Staff )

Cruz viene de una destacada temporada con los Mulos del Bronx, en la que se convirtió en uno de los principales relevistas intermedios. Tuvo marca de 3-4, 3.56 de efectividad y 70 ponches en 48 entradas lanzadas, además de dos salvamentos.

PUBLICIDAD

Mientras, Ríos es un relevista derecho con experiencia en las Grandes Ligas y ligas invernales, reconocido por su recta de poder y su capacidad para trabajar entradas de alta presión desde el bullpen. Su participación fue dada a conocer esta noche por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) a través de un comunicado.

Su nombre, junto a Jovani Morán y Luis Quiñones, fueron parte de la lista que Major League Baseball (MLB) originalmente anunció que no tenían permiso para jugar en el certamen. Sin embargo, la gerencia de Puerto Rico, celebró una reunión con el presidente del Clásico Mundial, Jim Small y, posteriormente, solicitaron una reconsideración al comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, quien evaluó cada caso y, al parecer, provocó que fueran incluidos en el roster boricua.

Más temprano, Primera Hora adelantó que el taponero de los Dodgers de Los Ángeles, Edwin “Sugar” Díaz y el toletero de los Gigantes de San Francisco, Heliot Ramos habían recibido el visto bueno para jugar en el Clásico, información que más tarde fue confirmada por la FBPR.

Queda por definirse si José Berríos, quien tampoco fue autorizado la semana pasada, finalmente le permiten vestir la camiseta de Puerto Rico en el Clásico, ya que fue parte de la petición de reconsideración.

Otro nombre que todavía no se sabía si contaría con el permiso para ver acción en el Clásico era el abridor de los Reales de Kansas City, Seth Lugo.

Así mismo, Puerto Rico espera que pueda incluir a última hora al capitán de la novena, Francisco Lindor. La gerencia intentaba ayer conseguir un seguro privado que cubriera el salario del afamado intermedista y esperar que fuera aprobado por el propietario de los Mets de Nueva York.