La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este martes el inicio de la venta de boletos para los partidos correspondientes a la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027 en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Puerto Rico recibirá a Canadá el jueves, 26 de febrero, a las 8:00 p.m., y a Bahamas el domingo, 1 de marzo a las 6:00 p.m., en dos compromisos claves dentro del proceso clasificatorio. En la página web de la FIBA, aparecía originalmente que estos dos juegos se iban a llevar a cabo en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, pero esto nunca fue confirmado por la FBPUR.

La ruta de Puerto Rico hacia Catar 2027 comenzó el pasado mes de noviembre con dos decepcionantes derrotas ante Jamaica. Actualmente, Puerto Rico comparte el sótano del Grupo B con Bahamas (0-2). Canadá y Jamaica, en cambio, están ubicados en las primeras dos posiciones con marca de 2-0.

Los boletos ya están disponibles a través de PRTicket.com.