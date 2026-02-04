Jaren Jackson Jr. ha sido traspasado al Jazz de Utah en lo que será un acuerdo de ocho jugadores y múltiples selecciones con los Grizzlies de Memphis, dijo el martes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

Jackson, Jock Landale, John Konchar y Vince Williams Jr. irán a Utah a cambio de Georges Niang, Kyle Anderson, Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks, afirmó la persona, que habló con AP bajo condición de anonimato porque el intercambio aún estaba pendiente de la aprobación de la liga.

BREAKING: The Memphis Grizzlies are trading star forward Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale and Vince Williams Jr. to the Utah Jazz for Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang and three future first-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ax6oQpZx0S — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

También incluido en el acuerdo están tres selecciones de primera ronda para Memphis, que ha estado involucrado en conversaciones sobre el intercambio de la estrella Ja Morant. Sin embargo, por ahora, los Grizzlies —que ya habían acumulado una considerable cantidad de selecciones de primera ronda incluso antes de este movimiento— decidieron separarse de Jackson, un exjugador defensivo del año.

PUBLICIDAD

Jackson promedió 19.2 puntos y 5.8 rebotes por partido esta temporada para Memphis, el equipo que lo seleccionó en el puesto número cuatro en 2018. Fue dos veces All-Star para los Grizzlies, el jugador defensivo del año 2023, dos veces campeón de bloqueos y tres veces seleccionado para el equipo defensivo.

De los cuatro jugadores de Utah que se trasladan a Memphis en el acuerdo, ninguno promedió más de 7.1 puntos por partido esta temporada. Niang aún no ha jugado debido a una lesión; estuvo con Atlanta la temporada pasada, fue traspasado a Boston en julio y luego enviado a Utah en agosto.

Celtics adquieren a Nikola Vucevic

En otro cambio, los Bulls de Chicago enviaron al centro montenegrino Nikola Vucevic a los Celtics de Boston a cambio del escolta Anfernee Simons, según anunció este martes la cadena ESPN.

Vucevic, de 35 años, promedia 16,9 puntos, nueve rebotes y 3,8 asistencias por partido esta temporada. Además de los Bulls, el montenegrino ha defendido la camiseta de los 76ers de Filadelfia y de el Magic de Orlando.

Simons, por su parte, era un fijo de la rotación de Joe Mazzulla con un promedio de 14.2 puntos, 2.4 rebotes y 2.4 asistencias por juego. Aterrizó este verano en Boston tras jugar siete campañas con los Portland Trail Blazers.

BREAKING: The Chicago Bulls are trading center Nikola Vucevic and a second-round pick to the Boston Celtics for Anfernee Simons and a second-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/aScaobfZmv — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Ese movimiento, que envía a Vucevic a Boston por Simons, supone el segundo traspaso de la jornada para unos Bulls a solo 48 horas del cierre del mercado de fichajes de la NBA.

En una operación de tres equipos con los Timberwolves de Minnesota y los Pistons de Detroit, los Bulls recibieron a Mike Conley Jr. y a Jaden Ivey.