A medida que se acercaba la fecha límite de traspasos de la NBA el año pasado, un jugador estrella reaccionó al exitoso traspaso que envió a Luka Doncic a Los Lakers de Los Ángeles y a Anthony Davis a los Mavericks de Dallas diciendo lo siguiente:

Es un negocio. Tienes que entenderlo. Nadie está a salvo. Nadie está a salvo.

El jugador que dijo esas palabras: Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee.

PUBLICIDAD

La fecha límite de esta temporada se acerca rápidamente, a menos de una semana, y Antetokounmpo es el epicentro del universo de traspasos de la NBA esta vez. Las especulaciones sobre su futuro —¿lo traspasarán los Bucks o no?— continuarán hasta que lo traspasen o hasta que la fecha límite llegue el jueves por la tarde. Y si no lo traspasan ahora, los rumores casi con seguridad se reanudarán en junio, cerca del draft y el inicio de la agencia libre.

Antes del viernes, solo había un traspaso destacable esta temporada: Atlanta traspasó a Trae Young a Washington a principios de mes. Durante la última década, se han producido un promedio de 13 traspasos cerca de la fecha límite de traspasos cada año, así que parece que los equipos están esperando a ver cómo cae la ficha de dominó de Antetokounmpo, si es que llega a ocurrir, antes de decidir qué quieren hacer.

“Creo que hay mucho diálogo en la liga”, dijo el gerente general de Golden State, Mike Dunleavy Jr., la semana pasada. “Hablamos con todos estos equipos, todos se comunican, se ponen a prueba”.

Todo empieza con Antetokounmpo, y no hace falta mucho para que los rumores se multipliquen. Esta semana se publicó en Facebook una foto, probablemente de hace una década, supuestamente en la página de la madre de Antetokounmpo. En ella aparecen tres personas, incluyendo a la estrella de los Bucks, de pie en el lateral de la cancha que el Miami Heat considera su hogar.

Quizás no significó nada. Quizás lo significó todo. Dio mucho que hablar. Así es la vida en la NBA en la fecha límite de traspasos, y nadie sabe cómo lidiar con el furor en esta época del año.

PUBLICIDAD

“No sé la respuesta”, dijo el entrenador de los Bucks, Doc Rivers, el jueves cuando le preguntaron cómo manejar el ruido. “Nunca he tenido la respuesta. Cada año es diferente. Ahora es mucho más difícil. Lo he dicho muchas veces. Cuando jugábamos... tenías que comprar el periódico para leerlo”.

¿Está obsesionado con la idea de perder a Antetokounmpo?

“¿Por qué pensar en algo que no ha sucedido y probablemente no sucederá?”, preguntó Rivers.

Una cosa es segura: los 30 equipos de la NBA han tomado decisiones en los últimos días y seguirán haciéndolo durante los próximos días, todo para ver cómo está el mercado y cómo cada uno puede mejorar sus posibilidades de ganar ahora o mejorar sus probabilidades de competir en un par de años.

Los Warriors probablemente estén entre los equipos que más quieren a Antetokounmpo. Miami sería otro. Nueva York también. Todos, incluido Milwaukee, sin duda lo quieren en la plantilla, aunque, francamente, la mayoría de los equipos no tienen muchas posibilidades.

Es una época divertida del año, excepto para aquellos a quienes hay que preguntarles sobre rumores cada pocas horas.

“Realmente no le damos tiempo”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, hablando en general sobre rumores de traspasos y no sobre ninguno en específico. “Los jugadores veteranos entienden que mucho son solo conjeturas. Son puras tonterías. Pero es parte de nuestro negocio. A eso nos dedicamos todos”.

El interés de los equipos en Antetokounmpo no es ninguna sorpresa; sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. La pregunta es si los Bucks creen que es el momento de dejar ir a su pilar de la franquicia, tras una temporada decepcionante y con la probable baja de Antetokounmpo durante las próximas semanas por otra lesión en la pantorrilla.

PUBLICIDAD

Y la semana pasada, Antetokounmpo puede haber hecho sonar la alarma con estos comentarios después de que los Bucks perdieran ante Oklahoma City:

“No estamos jugando duro”, dijo Antetokounmpo esa noche. “No estamos haciendo lo correcto. No estamos jugando para ganar. No estamos jugando juntos. No hay química. Los chicos están siendo egoístas, intentando buscar sus propios tiros en lugar de buscar el tiro perfecto para el equipo. Intentando hacerlo solos”.

La temporada se les está escapando a los Bucks, y parte de su capital futuro para el draft también se ha esfumado debido a otros movimientos que han hecho en los últimos años. Ficharon a Damian Lillard, luego lo vieron lesionarse el tendón de Aquiles y finalmente lo liberaron para que pudiera regresar a Portland. Tienen un récord de 18-28, 12.º en la Conferencia Este. Probablemente necesiten un promedio de .500 para entrar en la contienda de postemporada este año, lo que significa que Milwaukee tendría que terminar con un récord de 23-13 el resto del camino.

Eso no parece probable. Así que ahora los Bucks tienen que tomar una decisión. Cabe destacar también que Antetokounmpo, quien pasó parte del jueves celebrando la salida de Peter Feigin como presidente de los Bucks tras 12 años, está a pocos meses de entrar en el último año de su contrato.

“Lo principal”, dijo Dunleavy, probablemente haciéndose eco de los pensamientos de otros 29 gerentes generales en este momento, “es que hagamos lo correcto”.