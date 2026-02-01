Xander Zayas cumplió la noche del sábado el sueño que tuvo desde niño al unificar los campeonatos de peso superwélter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Fue todo lo que imaginó la primera vez que se puso un guante. Había 12,251 fanáticos coreando su nombre cada vez que lanzaba un puño al alemán Abass Baraou, y los intercambios se extendieron hasta que sonó la campana final.

Al concluir la pelea, un juez favoreció a Baraou con tarjeta de 116-112, pero Zayas ganó las otras dos con la misma puntuación y terminó la noche cargando ambos títulos con una sonrisa que se le hacía imposible esconder en la sala de prensa del “Choliseo”.

“Esta es la noche más importante y más bonita. Pienso que, si lo puedes soñar, lo puedes hacer, como siempre he dicho y he tenido claro. Yo manifesté este momento”, expresó Zayas a preguntas de Primera Hora en un aparte con los medios.

“Durante 12 semanas, me encerré y no tuve ningún tipo de distracción. No salté ningún entrenamiento. No hubo excusas. Esta noche era mi noche. Yo no podía fallar, yo no iba a fallar. Todo el trabajo estaba hecho. Esta noche estaba hecha para coronarme campeón unificado”, continuó.

Su alegría era más que justificada, pues el triunfo lo convirtió en el primer boxeador puertorriqueño en unificar títulos en suelo boricua y, a su vez, pasó a ser el campeón mundial de dos organismos más joven en la actualidad con 23 años.

Se unió a Oscar “Pupilo” Collazo, René “Chulo” Santiago y Amanda Serrano en la prestigiosa lista de púgiles boricuas que son campeones unificados en sus respectivas divisiones en estos momentos. Pero tuvo que dejarlo todo en el cuadrilátero para hacerlo.

24 Fotos El puertorriqueño derrotó por decisión dividida a Abass Baraou para coronarse campeón de las 154 libras de la OMB y la AMB.

Dominó los primeros asaltos con el estilo que le ha dado éxito en su joven carrera: movimiento constante, buen boxeo y muchos golpes. El alemán, en cambio, contrarrestó en los últimos rounds que obligaron al puertorriqueño a retroceder en numerosas ocasiones.

Con los dos cinturones de las 154 libras en juego, ambos peleadores protagonizaron un dramático duodécimo y último acto, en el que parecía que en cualquier momento uno de los dos tocaría la lona. Tanto Zayas como Baraou tiraron todos sus cartuchos y el público se deleitó con un asalto de fuegos artificiales.

“A veces hay que cerrar el espectáculo como un campeón. Mi papá me lo dijo. Llegué a la esquina: ‘Es el último asalto, sé inteligente’, me dijo. Yo, simplemente, elegí la brutalidad pasiva”, compartió el nuevo monarca de la OMB y la AMB.

El minuto final del último asalto de la pelea unificatoria entre Xander Zayas y Abass Baraou en el Coliseo de Puerto Rico. @trboxing pic.twitter.com/DDXympRYFq — Joseph Reboyras (@Reboyras_) February 1, 2026

Baraou, en cambio, se subió al ring siendo abucheado y se bajó entre aplausos. 12 duros asaltos bastaron para ganarse el respeto de la fanaticada boricua y, aunque no salió por la puerta ancha, aseguró estar agradecido con esta oportunidad de conquistar dos organismos en la división superwélter.

“Xander es un rival complicado y me dio una buena pelea. Desafortunadamente, no gané. Tomaré mi momento para reflexionar, pero disfruté presentarme en este escenario ante tantas personas en Puerto Rico. Fue un evento increíble y estoy agradecido. Me alegra que a las personas les haya gustado la pelea. Seguiré entrenando y regresaré pronto”, declaró el alemán, que sufrió el sábado apenas la segunda derrota de su carrera en 19 pleitos.

Zayas, por su parte, mantuvo su invicto en 23 salidas, 13 de ellas por nocaut, y admitió que le sorprendió que uno de los tres jueces vio ganar a Baraou. De hecho, llegó a temer que le dieran la pelea al alemán tras escuchar esto.

“Me sorprendió bastante cuando dijeron dividida. Yo dije: ‘Contra, ¿tan cerrada fue? Yo la sentí más amplia. Sentí que gané, por lo menos, los primeros ocho. En el noveno, lo lastimé, mientras que en el décimo y undécimo boxié un poco más. Cerré fuerte en el último e hice el trabajo”, confesó el boricua.

En busca de los otros títulos

Con este capítulo de su carrera cerrado, Zayas empezará pronto a explorar cuál será el próximo paso que dará en su carrera.

Los otros dos campeones de las 154 libras son Josh Kelly (18-1-1, 9 KO’s), quien destronó el sábado a Bakhram Murtazaliev por el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB); y Sebastián Fundora (23-1-1, 15 KO’s), que posee la faja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Completan la lista de campeones de la división superwélter Jaron Ennis (35-0, 31 KO’s), interino de la AMB, y Vergil Ortiz Jr. (24-0, 22 KO’s), interino del CMB. Zayas, aunque salió con la mano izquierda lastimada, declaró que está abierto a pelear con cualquiera de ellos en junio.

“Josh Kelly ganó hoy (sábado). Felicidades para él. Ojalá, si desea hacerlo, lo hagamos en junio. Me encantaría hacerlo y ganar la tercera. Ser el primer boxeador en ganar tres campeonatos en menos de un año, ¿por qué no?”, sostuvo.

“Me encantaría Josh Kelly, Sebastián Fundora… A mí me encantaría el que se quiera trepar al ring. El que me envíe el contrato y no ponga excusas”, añadió entre risas.