La estrella boricua de la música urbana Bad Bunny fue el inversionista que se ofreció a cubrir los costos de las pólizas de seguro de Francisco Lindor y Carlos Correa para que pudieran participar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, aseguraron fuentes de Primera Hora .

Tanto Lindor como Correa no lograron hacer el corte final debido a que no recibieron permiso para participar, al no contar con el aval de unas pólizas de seguro.

En relación con Lindor, se sometió a una cirugía descrita como una limpieza menor en el codo derecho en octubre del año pasado. Correa, por su parte, tiene un amplio historial de lesiones que, aparentemente, complicó que su caso fuese reconsiderado.

PUBLICIDAD

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) tuvo hasta el pasado jueves para entregar a MLB el listado de 30 jugadores que llevará al torneo, que se celebrará del del 5 al 17 de marzo.

Este medio supo que la FBPR se mantuvo hasta altas horas de la noche del miércoles gestionando una póliza de seguro para cubrir a las principales figuras del “Team Rubio”.

En ese contexto, se informó que Lindor envió su información médica a la FBPR el mismo jueves, cumpliendo con uno de los requisitos para que el inversionista pudiera proceder con el pago de la póliza. En contraste, la Federación no recibió la documentación médica de Correa.

No obstante, el presidente de la FBPR, José Quiles, habría confirmado a este medio que, aun cuando se adquiera una póliza, la decisión final recae en MLB y en las organizaciones.

“Aunque tú hayas sacado el seguro, si ellos no la aceptan, no se puede hacer nada. Pero si ellos la aceptan, sí, podría jugar”, dijo Quiles.