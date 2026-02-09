Los Poetas de Juana Díaz bombardearon a los Maratonistas de Coamo con una contundente victoria 22-9 este domingo para cerrar el primer fin de semana de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

El encuentro marcó la apertura de los Poetas en el torneo, con una explosión de 19 inatrapables, cinco de ellos conectados por Jandiel Feliciano.

Feliciano sacudió un jonrón, anotó seis carreras y remolcó cuatro. Por su parte, Brian Cruz la desapareció dos veces y Ángel Cruz también conectó un vuelacercas. Carlos Sánchez encabezó las carreras empujadas con cinco al pegar tres dobletes.

Juana Díaz es el primer equipo que supera las 20 anotaciones en un juego del recién comenzado torneo. Alejandro Torres lanzó 3.2 entradas y se apuntó la victoria en relevo.

También en la sección Sur, los Brujos de Guayama remontaron de forma dramática con ocho anotaciones en la parte alta del noveno episodio para vencer 13-9 a los Cachorros de Ponce. William Martínez remolcó tres carreras en respaldo a la ofensiva de los Brujos.

En la sección Central, los Pescadores del Plata de Comerío dejaron en el terreno 3-2 a los Próceres de Barranquitas tras un error que aprovechó el corredor emergente Kevin Ayala para llegar al plato y decidir el encuentro. Michael Rivera fue el ganador en relevo con dos entradas en cero.

En la misma sección, los Bravos de Cidra pegaron 15 hits para dominar 11-5 a los Polluelos de Aibonito, con dos jonrones de Ricardo de la Torre, quien suma tres vuelacercas en los primeros dos juegos de la temporada.

En el Sureste, los subcampeones Leones de Patillas blanquearon 9-0 a los Grises de Humacao con labor combinada de Carlos Polanco, Jean Pabón y Christian Bonilla. El triunfo se lo apuntó Polanco al cubrir 5.2 entradas con nueve ponches. Elerie Rivera anotó tres carreras y Jaime Ortiz pegó tres hits con dos remolcadas.

En el Suroeste, los Cardenales de Lajas fabricaron tres carreras en la parte baja de la séptima entrada para imponerse 7-5 a los Petroleros de Peñuelas, mientras los Cafeteros de Yauco dominaron 10-8 a los Petateros de Sabana Grande con tres carreras anotadas de Elisamuel Nieves.

En el Noroeste, los Patrulleros de San Sebastián colocaron su marca en 3-0 al vencer 3-2 a los Libertadores de Hormigueros con dos carreras empujadas de Julián Hunt. Ojani Chacón se apuntó la victoria y Oscar Rivera logró el salvamento.

Por su parte, los Tiburones de Aguadilla superaron 3-2 a los Navegantes de Aguada con relevo imponente de Gamaliel Delgado y Alberto Canales.

Fueron suspendidos por lluvia los juegos de Manatí vs. Hatillo y Juncos en Río Grande.

La acción continúa este miércoles a las 7:30 p.m. con Ponce vs. Coamo (en Santa Isabel) y Cayey en Aibonito.