Filadelfia. Ben Simmons consiguió su deseo para salir de Filadelfia. Los 76ers obtuvieron su segunda superestrella, con James Harden viniendo en un intercambio multijugador de gran éxito con los Brooklyn Nets.

Los Sixers enviaron a Simmons, su descontento armador, al también base Seth Curry y el centro Andre Drummond a los Nets de Brooklyn en un trato por Harden. Los Sixers también obtendrán a Paul Millsap y los Nets obtendrán selecciones de draft, según personas con conocimiento directo de la decisión.

La medida fue confirmada el jueves por las personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el canje no había sido anunciado.

Simmons no jugó en esta temporada para los Sixers a raíz de una demanda de intercambio centrada en gran medida en los sentimientos heridos que surgieron de la derrota en los playoffs de la temporada pasada. Simmons promedió 15.9 puntos, 8.1 rebotes y 7.7 asistencias durante cuatro temporadas con Filadelfia, que lo seleccionó de LSU, donde jugó solo una temporada.

Su momento decisivo como Sixer llegó cuando dejó pasar una oportunidad de donquear contra Atlanta en la segunda ronda de los playoffs del año pasado que habría empatado el juego al final del Juego 7.

Simmons se vio afectado por las críticas de su compañero de equipo Joel Embiid y el entrenador Doc Rivers sobre su papel en la salida temprana de la postemporada de Filadelfia.

Simmons hizo un regreso sorpresa a los Sixers poco antes de que comenzara la temporada, pero fue rápidamente expulsado de la práctica y suspendido por un juego. El castigo no importó, la selección número 1 del draft de 2016 no tenía intención de jugar nunca más con el equipo. Más tarde citó problemas de salud mental.

Harden, por su parte, ha estado fuera por una lesión en el tendón de la corva mientras se intensificaban los rumores de cambio. El entrenador de los Nets, Steve Nash, incluso declaró la semana pasada que Harden no sería canjeado.

Esta es la segunda temporada consecutiva que Harden fue canjeado durante la temporada. Los Nets adquirieron al tres veces campeón anotador de los Houston Rockets en un acuerdo en enero pasado, con la idea de que Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving formarían un Big Three. Los Nets se prepararon para una carrera por el título con tres de los jugadores mejor pagados de la liga. La carrera por el campeonato con ellos nunca se materializó.

Juegan para 2-10 desde que Durant se torció la rodilla izquierda, una lesión que podría dejarlo fuera hasta después del Juego de Estrellas. Con Irving inelegible para jugar en los partidos en casa porque no está vacunado contra el COVID-19 como lo ordena la ciudad de Nueva York, supuso una gran carga para Harden. Harden puede convertirse en agente libre después de la temporada, aunque podría optar por su opción de jugador de $47.3 millones.

Los 76ers están obteniendo un año digno de MVP de Embiid y el presidente del equipo, Daryl Morey, quien estaba en la oficina principal con Houston cuando Harden jugó para los Rockets, hizo el acuerdo de fecha límite para garantizar que los Sixers tengan suficiente para el impulso del campeonato.

