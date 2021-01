Houston. James Harden reconoció públicamente por primera vez sus diferencias con los Rockets de Houston tras una sucesión de derrotas consecutivas por paliza ante los Lakers de Los Ángeles.

“No somos un buen equipo... Me encanta esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo posible”, dijo Harden. “Esta situación es loca. Es algo que no crea que tenga arreglo”.

Harden había guardado silencio en medio de meses de conjeturas de que no está a gusto en Houston. Múltiples versiones de prensa apuntaron a que sería transferido a Brooklyn para jugar junto a Kevin Durant, su excompañero en Oklahoma City que se marchó y salió campeón con Golden State.

Por todos sus logros individuales, Harden aún sigue a la caza de un título de la NBA.

Se le había preguntado reiteradamente sobre los rumores de cambio desde el comienzo de la temporada, pero el base esquivó responder o deslizar algún tipo de frustración.

Todo cambió tras la derrota 117-100 ante los Lakers el martes en la noche, la cual siguió a la paliza 120-102 sufrida el domingo.

Harden no entró en detalles o aceptó más preguntas tras su pronunciamiento inicial.

Las declaraciones de Harden seguramente captarán la atención de ejecutivos en la NBA, pero lo que dijo tras el partido no significa necesariamente que pidió ser canjeado — lo que le valdría ser multado. La liga ha establecido como regla que un jugador no puede salir al ruedo a expresar su deseo de ser cambiado de equipo, aplicando multas de $50,000 en años recientes a jugadores como Anthony Davis por quebrantar esa normativa.

Harden recibió una multa de $50,000 al inicio de la campaña por conducta perjudicial a la liga al no acatar los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.

Harden fue el máximo anotador de la liga en las últimas tres temporadas, en cada instancia por amplio margen. Su promedio de 24.8 puntos esta campaña le ubica 18vo en la NBA — entre los líderes, pero lejos de su producción habitual. Promedia 25 puntos por partido en cada una de sus ocho temporadas completas con los Rockets.

Houston traspasó a Russell Westbrook a los Wizards de Washington a cambio de John Wall y una futura selección de primera ronda previo a la temporada a modo de quedar bien con Harden.

Sin embargo, la dupla de bases que acaparan el balón no ha entrado en sintonía. Los Rockets tienen marca de 3-6 y lucieron abrumados en todos los sentidos por los actuales campeones.

“Un poco complicado”, respondió Wall tras la derrota el martes a una pregunta sobre jugar junto a Harden. “No creo que sea lo mejor que pueda ser, es todo lo que puedo decir”.