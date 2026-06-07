Gurabo. El dominicano Jassel Pérez anotó 29 puntos, incluyendo un triple en los segundos finales por el que hizo su reconocida celebración de Michael Jackson, y los Vaqueros de Bayamón vencieron el sábado, 103-91, a los Mets de Guaynabo en la noche en que retiraron la camiseta de Mario “Quijote” Morales con los Alpinistas de Gurabo.

Con este resultado, Bayamón regresó a la ruta ganadora y mejoró su marca a 16-9 para mantenerse en la pelea por el liderato de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Guaynabo, en cambio, ahora juega por debajo de los .500 con récord de 12-13 tras sufrir su segundo revés en línea.

PUBLICIDAD

Pérez debutó el pasado miércoles en el BSN en la derrota ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Aunque había dejado una buena primera impresión, esta noche dio señales de que puede ser el jugador al que el dirigente Christian Dalmau le confíe la responsabilidad de cerrar los partidos, al encestar dos triples en el último minuto del cuarto parcial para sentenciar la victoria.

Jae Crowder también tuvo una buena demostración por los Vaqueros con 26 puntos, cuatro rebotes y una asistencia. Le siguió Stephen Thompson Jr. en la ofensiva con 14 unidades.

En causa perdida, Jaysean Paige finalizó con 26 tantos, incluidos cinco bombazos a larga distancia en 13 intentos. Devin Williams coqueteó con un doble-doble con 21 puntos y nueve rebotes, mientras que Torrey Craig y Brandon Knight aportaron 18 cada uno.

En el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, los Leones de Ponce alargaron a tres su racha ganadora al superar, 98-91, a los Santeros de Aguada. Así las cosas, Ponce protegió la cuarta y última posición clasificatoria de la Conferencia B del BSN al elevar su balance a 11-16. Aguada, por su parte, empeoró a 11-13.

Por los Leones, Thomas Robinson coqueteó con un doble-doble al finalizar con 22 unidades y nueve capturas. Tjader Fernández también tuvo una destacada actuación con 20 tantos, mientras que Brady Manek añadió 18.

En el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, los Osos de Manatí se impusieron, 95-93, sobre los Cangrejeros de Santurce en tiempo extra. Este desenlace provocó que Manatí mejorara su marca a 10-6 y Santurce empeorara la suya a 11-14.

Los Cangrejeros atravesaban una esperanzadora seguidilla de cinco triunfos, pero han perdido sus últimos dos partidos contra los equipos que ocupan el sótano de la Conferencia A y B del BSN.

Jameer Nelson Jr. lideró la victoria de los Osos con 39 puntos, incluidos seis triples, ocho rebotes y ocho asistencias. Kristian Doolittle también hizo de las suyas con 25 unidades, ocho capturas y cinco asistencias. En el revés, Davon Jefferson registró un doble-doble de 21 tantos y 10 rebotes.