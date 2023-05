A Javi González le tocó otra vez dar el paso al frente y demostrar que no lleva 12 temporadas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) por nada.

Y luego de 19 partidos guiando la ofensiva de los campeones Vaqueros de Bayamón, que no han contado con Ángel Rodríguez, los Vaqueros tienen marca de 14-5, una de las mejores del torneo, y al momento están en medio de una racha de cuatro triunfos.

Pero esa película es repetida.

“Es algo que ya yo he hecho con este mismo grupo anteriormente. Y me he sentido muy bien”, expresó González, de 34 años. “Así que la transición fue bastante cómoda. Y nada… trataremos de seguir sacando victorias día a día, que sabemos que el torneo está difícil este año”.

PUBLICIDAD

Luego de debutar en la liga con los Cangrejeros de Santurce, González llegó a los Vaqueros en el 2017. Y al año siguiente, el primero de Nelson Colón al frente del equipo, compartió la posición con un debutante Rodríguez.

El Novato del Año del BSN en 2013, pasó en el 2019 a los Brujos de Guayama mediante un canje. Luego de la temporada pandémica de la burbuja, los Brujos lo enviaron mediante cambio a Arecibo, a quienes ayudó a ganar el campeonato del 2021 también saliendo del banco.

En el 2022, regresó a los Vaqueros como agente libre y fue parte integral del cetro de Bayamón.

Este año promedia 8.9 puntos, 7.0 asistencias (mayor promedio de su carrera) y 2.7 rebotes por encuentro como el repartidor ofensivo de Bayamón.

Así que no le preocupa que la química y compenetración que ha logrado en 19 encuentros con sus compañeros pueda afectarse con la llegada de Rodríguez, a quien los Vaqueros esperan en las próximas dos semanas.

Rodríguez está a punto de terminar su participación con el Liege Basketball de Bélgica.

“Yo creo que de la manera en que el equipo está confeccionado no debe haber problemas. Siempre va a haber uno que va a jugar más que el otro. Pero no veo ningún problema y de hecho, estamos esperando a que llegue porque sabemos que todos los equipos de la liga están profundos. Y a nosotros nos faltan varios jugadores”, indicó el exintegrante de la Selección Nacional.

“En los últimos dos años no tenía ese rol, luego de que me lastimé, y me tocó el rol de ‘backup’, pero siento que siempre he tenido la confianza de ser iniciador en esta liga. Así que es salir, jugar y liderar. Hacer lo que haya que hacer para ganar partidos”, concluyó González.