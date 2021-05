A una semana de que el delantero Ramón Clemente anunciara su retiro de la Selección Nacional de baloncesto, el martes le tocó el turno al escolta Javier Mojica, quien hizo el anuncio el martes a través de cuenta de Instagram.

“Uno de mis mayores logros como jugador de baloncesto fue jugar con la selección de Puerto Rico. El apoyo de los fans y seres queridos durante estos momentos me dio sentimientos que no puedo describir. La fe y la confianza que los coaches y el staff tenían en mí me permitió convertir en un mejor jugador y también en una mejor persona. Esos recuerdos los llevaré conmigo hasta que me separe de esta tierra. Gracias a todos los coaches que creyeron en mí”, escribió Mojica adjunto a fotos de su participación en el Mundial de China en 2019.

“Gracias a los trainers y al personal médico por asegurarse de que me desempeñé al 100%. Gracias a los fans por su apoyo y cariño a lo largo de los años. Estoy seguro de que el futuro traerá logros asombrosos para el próximo grupo de jugadores. Mucho éxito siempre a mi hermoso Puerto Rico. Te amo”, agregó.

Mojica, de 36 años, se suma a la lista de jugadores aún activos que han colgado la camiseta de la Selección. Además de Clemente, también dijeron adiós el armador Angel Rodríguez, David Huertas y Alexander Franklin.

Mojica, actual integrante de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), jugó con la Selección por última vez en China, donde se vistió de héroe con un canasto ganador ante Irán en la fase de grupos. Formó parte del programa adulto por los pasados 13 años.

La Selección Nacional regresa a la cancha este verano para su participación en el Repechaje Olímpico en Belgrado, Serbia, a jugarse desde el 23 de junio. El torneo solo da un boleto para las Olimpiadas de Tokio.