León, Guanajuato, México – Visiblemente cansada, pero luego de anotar el balón como si de otro día en la oficina se tratara, Jazmon Gwathmey se quitaba sus tenis al finalizar el último entrenamiento previo al debut de Puerto Rico en la AmeriCup femenina 2023.

Mientras observaba los interiores del pequeño y compacto Domo De La Feria León, sede del torneo de FIBA que se llevará a cabo hasta el 9 de julio, Gwathmey recordaba que hace 48 horas estaba en su nuevo hogar en Milán, a unos 756 kilómetros de Hungría, donde jugó recientemente para el club NKA Universitas PEAC.

“Todavía tengo ojeras, me siento cansada. Reciente me mudé a Milán. Llevo varios años jugando en Europa. Así que, me tardé unas 20 horas en llegar aquí. Pero nada que no sepa manejar. Estoy acostumbrada a este tipo de cambio de horario”, aseguró Gwathmey a este medio con una sonrisa.

“Pero estoy súper emocionada. Han sido dos años desde que jugué la última vez con mi familia nuevamente, que es Puerto Rico. Estoy contenta con estar de vuelta. Han sido prácticamente dos años fuera. Estoy ‘ready’ para que, como equipo, sorprendamos a mucha gente otra vez”, agregó.

Gwathmey, que se perdió el Mundial femenino en 2022 por una lesión de rodilla y también el Centrobasket ese mismo año, es una de cuatro jugadoras que reforzarán al conjunto boricua para la AmeriCup, uniéndose al núcleo que ya viene de ganar la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de San Salvador.

Aparte de Gwathmey, también se integraron Jennifer O’Neill, Isalys Quiñones y Arella Guirantes, quien llegó a Guanajuato, México, en la madrugada del mismo sábado.

“Ahora me siento saludable y contenta con estar de vuelta. Será la primera vez que yo, Jennifer y Arella jugaremos juntas. Coincidí ya con Arella en unos clasificatorios. La pasé fenomenal. Es una gran chica. Sé que dejó la WNBA y está loca por volverse a probar y lucir en cancha. Necesitamos ese tipo de hambre. Esa mentalidad ‘asesina’ en cancha”, sostuvo.

Gwathmey, que se alista para regresar otra vez a Italia, cuenta con un impresionante resumé con experiencia, también, en la WNBA y España.

“El baloncesto europeo es súper talentoso. Fuerte, rápido…”, explicó. “Pero precisamente por eso, de haber jugado en tantos lugares, es que puedo afirmar que esto aquí es una familia y es diferente al resto. Siempre el ambiente es consistente. Sé que puedo estar meses, y hasta años, sin verlas, y cuando nos encontramos, es la misma relación. Así son las familias”, destacó.

Gwathmey describió la AmeriCup como un torneo “siempre difícil”, y en donde Estados Unidos es el claro favorito.

“Uno sabe lo complicado que es este evento desde el inicio. Si a las estadounidenses, que son favoritas, les sumas Canadá y Brasil, será un evento fuerte. Pero a la misma vez entretenido, ¿sabes? Nosotras también estamos más talentosas que en tiempos recientes. Buscaremos ganarlo”, apuntó.

La escolta y alera jugó en 2016 para las Stars de San Antonio en la WNBA, hoy en día Las Vegas Aces, así como dos temporadas con el Fever de Indiana, en 2017 y 2018.

En el clasificatorio a la Copa del Mundo en 2022, registró con Puerto Rico 18.7 puntos y seis rebotes por cotejo.

En las Olimpiadas de Tokio, 18 tantos por juego y, en la última AmeriCup, 15.8 unidades.

Compone el cuadro regular de Jerry Batista junto a Isalys Quiñones, Mya Hollingshed, Pamela Rosado y Jennifer Quiñones y/o Arella Guirantes.