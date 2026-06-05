Jezreel “Macho” De Jesús anotó 35 puntos y los Leones de Ponce borraron un déficit de doble dígito para derrotar el jueves, 101-92, a los Capitanes de Arecibo en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Con este resultado, Ponce mejoró su marca a 10-16 y se mantiene a juego y medio de la cuarta y última posición clasificatoria a la postemporada de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Arecibo, en cambio, empeoró a 14-8 tras sufrir su tercer revés consecutivo desde la partida del australiano Jack McVeigh.

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Por los Leones, Thomas Robinson tuvo una sólida actuación al firmar un doble-doble de 20 puntos y 12 rebotes. Le siguió Jalen Crutcher con 15 unidades y Alejandro Vázquez con 14. En causa perdida, Ramses Meléndez fue el mejor de los Capitanes con 17 tantos, mientras que Cady Lalanne añadió 14 y Timothy Soares, 12.

En el Coliseo Juan Aubín Cruz “Bincito”, los Osos de Manatí frenaron la racha de cinco victorias de los Criollos de Caguas al vencerlos, 98-89. Manatí, aún así, sigue en el sótano de la Conferencia A del BSN con récord de 9-17 y Caguas en el tope con 16-9.

Por los Osos, Kristian Dolittle registró un doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes. Sin embargo, Cheick Diallo lideró la ofensiva del quinteto manatieño con 21 unidades. En la derrota, Travis Trice terminó con 23 puntos, incluidos cinco triples, mientras que Moses Brown aportó 21 y nueve capturas.

La acción del BSN continuará el viernes, cuando los Gigantes de Carolina Canóvanas visiten a los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez y los Atléticos de San Germán reciban a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.